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Ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo toàn hơn 1,2 tỷ đồng cho một người dân ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 18:48, 06/11/2026
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VOV.VN - Giả danh cán bộ cơ quan chức năng, các đối tượng dựng chuyện ông P.Đ.T. (SN 1957, trú tại xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, sau đó đe dọa, yêu cầu chuyển hơn 1,2 tỷ đồng để phục vụ điều tra.

Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 5/11/2026, Công an xã Thượng Đức đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng, giúp người dân bảo toàn số tiền 1 tỷ 235 triệu đồng.

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Cán bộ Công an xã Thượng Đức làm việc, tuyên truyền, giúp ông T. nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ông P.Đ.T. (SN 1957, trú tại xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) là người bị các đối tượng nhắm đến. Trước đó, ông T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0912483669 của một người tự xưng tên “Tuấn”, là cán bộ cơ quan chức năng. Người này thông báo ông T. có liên quan đến một đường dây ma túy và tội phạm rửa tiền, với số tiền thu lợi bất chính lên đến 6 tỷ 800 triệu đồng.

Để tạo lòng tin và gây áp lực tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin đe dọa, yêu cầu ông T. giữ bí mật, không tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời khai báo tài sản hiện có. Khi biết ông T. đang có 1 tỷ 235 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng còn dặn ông T. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời là rút tiền để chuyển cho con mua xe.

Nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, ông T. đã chủ động liên hệ với lực lượng an ninh cơ sở để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Đức cử cán bộ trực tiếp làm việc, phân tích, giải thích phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý và yêu cầu người dân chuyển tiền.

Sau khi được giải thích, ông T. đã nhận diện bản chất sự việc, bình tĩnh chấm dứt liên lạc với các đối tượng và không thực hiện giao dịch chuyển tiền nào. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, toàn bộ số tiền 1 tỷ 235 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm của ông T. được bảo toàn.

Ông T. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông tránh nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Bá Thăng/VOV.VN
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