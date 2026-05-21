Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 50 tỷ đồng qua tiền ảo, sử dụng ma túy liên tỉnh

Thứ Năm, 19:58, 21/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, chuyên hợp thức hóa dòng tiền "bẩn" xuyên quốc gia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) đã chủ động kết nối với một đối tượng sử dụng tài khoản chữ Trung Quốc qua mạng xã hội. Người này tự giới thiệu đang vận hành một casino tại Campuchia và cần tìm đầu mối tại Việt Nam để chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp từ hoạt động đánh bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa tài sản.

Nhóm 7 đối bị Công an Hà Tĩnh khởi tố. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra thiết lập và điều hành một đường dây “rửa tiền” chuyên nghiệp. Để vận hành hệ thống, Trinh tuyển dụng nhiều đối tượng tham gia, gồm: Kim Thị Linh (SN 2001) và Trần Thị Kim Ngân (SN 2003), cùng trú tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội; Bùi Quang Long (SN 2001), trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Văn Năng (SN 1991) và Nguyễn Thế Chinh (SN 1990), cùng trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình; Vũ Văn Tuấn (SN 1995), trú tại xã Nam An Phụ, TP. Hải Phòng.

Đối tượng cầm đầu Lê Việt Trinh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Dưới sự chỉ đạo của Trinh, nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ tại nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó đăng tải lên các hội nhóm kín trên mạng xã hội chuyên về dịch vụ “rửa tiền”.

Khi các nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến (như đầu tư sinh lời, mua thuốc online, lừa đảo đơn hàng...) chuyển tiền vào, nhóm của Trinh lập tức thực hiện hàng loạt giao dịch lòng vòng qua nhiều tài khoản trung gian để xóa dấu vết nguồn gốc. Cuối cùng, dòng tiền đã "làm sạch" sẽ được quy đổi sang tiền điện tử USDT hoặc chuyển khoản ngược trở lại cho các đối tượng đứng sau ở nước ngoài.

Đối tượng Kim Thị Linh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Để duy trì đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cứng cho các "nhân viên" từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng, đồng thời thưởng thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền. Toàn bộ nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Ảnh: Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ CA Hà Tĩnh

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tẩu tán thành công hơn 50 tỷ đồng tiền phạm pháp. Trong đó, có những nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền rất lớn, điển hình như trường hợp của chị Đ.T.N (trú tại tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo hơn 567 triệu đồng vào ngày 16/4/2026. Số tiền này ngay sau đó đã bị nhóm của Trinh chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản rồi đổi sang tiền ảo để chiếm đoạt.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Tối ngày 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm (TP. Hà Nội), Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã góp tiền mua ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng, sau đó đưa về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để cùng Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh sử dụng. Qua kiểm tra nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định các mẫu chất thu giữ được đều là Methamphetamine.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét toàn bộ dòng tiền ảo trên không gian mạng.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Hà Tĩnh rửa tiền xuyên quốc gia tiền ảo USDT công nghệ cao lừa đảo trực tuyến ma túy đá triệt phá đường dây tội phạm mạng rửa tiền tiền ảo
Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả
VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu “BACONCO” hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 70 tấn hàng vi phạm cùng nhiều máy móc, tem nhãn và tài liệu liên quan. Ba đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả liên tỉnh, giao dịch tới 200 tỷ đồng
VOV.VN - Từ các hội nhóm Zalo kín rao bán “nước hoa hàng hiệu giá rẻ”, Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán hàng giả liên tỉnh do hai chị em cầm đầu. Nhóm này tiêu thụ khoảng 100.000 sản phẩm, thu lợi gần 200 tỷ đồng, với thủ đoạn tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng, đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

