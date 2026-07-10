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Nghệ An: Khởi tố đối tượng gây nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm

Thứ Sáu, 16:23, 10/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Đông Lộc, tỉnh Nghê An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Hoài trú tại khối Nghi Tân 5, phường Cửa Lò về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng được xác định đã thực hiện nhiều vụ cắt trộm dây cáp điện ngầm của hệ thống chiếu sáng trên địa bàn các xã Đông Lộc và Trung Lộc, gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây trên tuyến Quốc lộ 46, đoạn qua xã Đông Lộc, liên tiếp xảy ra các vụ cắt trộm dây cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Các vụ việc không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống chiếu sáng và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Đối tượng Đặng Ngọc Hoài và tang vật (ảnh CANA)

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 17/6/2026, trong quá trình tuần tra, Công an xã Đông Lộc phát hiện, bắt quả tang Đặng Ngọc Hoài đang cắt trộm dây cáp điện ngầm trên tuyến Quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn xã Đông Lộc. Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô, khoảng 20 mét dây cáp điện cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc cắt, lấy cắp dây cáp.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Hoài khai nhận do nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện ngầm để lấy tiền tiêu xài. Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã gây ra 6 vụ cắt trộm dây cáp điện ngầm trên địa bàn hai xã Đông Lộc và Trung Lộc, với tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính trên 150 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Đông Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Hoài về tội Trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Đến ở nhờ rồi lấy trộm tài sản của người thân

VOV.VN - Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Mười Hai (40 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Sỹ Đức/VOV1
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