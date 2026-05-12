Nghi án chồng sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h10 ngày 11/5, người dân phát hiện chị C.T.S (31 tuổi, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị; huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cũ) tử vong.

Nghi phạm gây án là Đ.X.T, 29 tuổi (trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú) đã rời khỏi hiện trường sau khi gây án.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án. Các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương truy bắt đối tượng.

Theo lãnh đạo xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, nghi phạm và nạn nhân đã từng là vợ chồng và vừa ly hôn cách đây không lâu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.