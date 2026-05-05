Cấm đường để thi công cao tốc đoạn Vũng Áng - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị

Sáng nay 5/5, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc Cục Cảnh sát giao thông cho biết, các đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt giá long môn, hạng mục thuộc hệ thống giám sát và thu phí trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ.

Cấm đường trên cao tốc đoạn Vũng Áng - Cam Lộ để phục vụ thi công

Lực lượng chức năng sẽ đóng cả 2 chiều đường tại 2 đoạn từ 7 giờ - 11 giờ 30 ngày 5/5, cấm đường đoạn từ nút giao Quốc lộ 9B đến nút giao Trường Phú (đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ).

Từ 13 giờ - 17 giờ 30 phút ngày 5/5, cấm đường đoạn từ nút giao Quốc lộ 12A (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) đến nút giao Cự Nẫm - Phong Nha (đoạn Vũng Áng - Bùng).

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên tuyến cao tốc này.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các nhà xe, tài xế khi di chuyển trên cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát phương tiện phía trước; không vượt xe sai quy định; đi đúng phần đường, làn đường; không sử dụng làn dừng khẩn cấp để lưu thông.