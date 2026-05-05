Cấm đường để thi công cao tốc đoạn Vũng Áng - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị

Thứ Ba, 08:53, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng thông báo cấm đường tại nhiều đoạn để phục vụ thi công lắp đặt hệ thống giám sát thu phí trên cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị.

Sáng nay 5/5, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc Cục Cảnh sát giao thông cho biết, các đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt giá long môn, hạng mục thuộc hệ thống giám sát và thu phí trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ. 

cam duong de thi cong cao toc doan vung Ang - cam lo qua tinh quang tri hinh anh 1
Cấm đường trên cao tốc đoạn Vũng Áng - Cam Lộ để phục vụ thi công

Lực lượng chức năng sẽ đóng cả 2 chiều đường tại 2 đoạn từ 7 giờ - 11 giờ 30 ngày 5/5, cấm đường đoạn từ nút giao Quốc lộ 9B đến nút giao Trường Phú (đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ).

Từ 13 giờ - 17 giờ 30 phút ngày 5/5, cấm đường đoạn từ nút giao Quốc lộ 12A (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) đến nút giao Cự Nẫm - Phong Nha (đoạn Vũng Áng - Bùng).

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên tuyến cao tốc này.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các nhà xe, tài xế khi di chuyển trên cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát phương tiện phía trước; không vượt xe sai quy định; đi đúng phần đường, làn đường; không sử dụng làn dừng khẩn cấp để lưu thông.

hang_tram_cong_nhan_thi_cong_tren_cong_truong_20260501170153.jpg

Thi công xuyên lễ trên dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, mưa nắng thất thường. Thế nhưng, hàng trăm công nhân lao động vẫn bám công trường thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị cao tốc Bắc Nam cấm đường thi công công tình lắp đặt thu phí
Tài xế mệt mỏi trên cao tốc, CSGT trực tiếp cầm lái hỗ trợ
VOV.VN - Tài xế mệt mỏi dừng xe ven cao tốc, một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp hỗ trợ điều khiển xe, đưa cả người và phương tiện di chuyển đến nút giao gần nhất để nghỉ ngơi.

Phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm tốc độ trên 2 cao tốc mới thông xe
VOV.VN - Lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm tốc độ cùng một số hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định 2 cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn trong ngày đầu đưa vào vận hành.

Chính thức thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
VOV.VN - Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài khoảng 88 km đã chính thức được đưa vào khai thác vào trưa nay (29/4), kết nối giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Đây là một trong những tuyến cao tốc quan trọng ở miền Trung.

