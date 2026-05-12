  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sát hại bạn gái đang mang thai rồi tìm cách xóa dấu vết

Thứ Ba, 14:29, 12/05/2026
VOV.VN - Khanh khai nhận sát hại bạn gái tại phòng trọ rồi bỏ đi, sau đó quay lại mua xăng và dầu hỏa đổ lên thi thể nạn nhân và đồ vật trong phòng nhằm che giấu hành vi.

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ Hồ Bảo Khanh (SN 2005, trú xã Châu Thành, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Giết người", liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 10/5/2026, chủ nhà trọ G.P (khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú) phát hiện phòng trọ số 06 có mùi lạ nên liên hệ người thuê là Hồ Bảo Khanh yêu cầu quay về mở cửa kiểm tra.

Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 11/5, không liên lạc được với Khanh, chủ nhà trọ cùng những người thuê phòng xung quanh đã phá khóa vào kiểm tra và phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và khẩn trương truy xét đối tượng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hồ Bảo Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án và tiến hành bắt giữ vào ngày 11/5.

Hồ Bảo Khanh khai nhận tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, bước đầu Khanh khai nhận có quan hệ như vợ chồng với chị L.T.Q.T (SN 2005). Trong quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và sinh hoạt. Tối 1/5/2026, sau một lần cãi vã, trong lúc nạn nhân đang ngủ, Khanh đã ra tay sát hại do bực tức nhất thời. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang mang thai.

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường và di chuyển qua nhiều địa điểm. Đến ngày 6/5/2026, Khanh quay lại phòng trọ, mua xăng và dầu hỏa rồi đổ lên thi thể nạn nhân và đồ vật trong phòng nhằm che giấu hành vi, sau đó rời đi.

Đến khoảng 10h30 ngày 11/5, khi đang đón khách tại khu dân cư Hồng Loan (phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ), Khanh bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Nghi án chồng sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn
VOV.VN - Vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị làm một phụ nữ tử vong, nghi phạm được cho là chồng cũ của nạn nhân.

Xin ở ghép phòng trọ, cô gái lấy hết thiết bị điện tử của bạn đem bán
VOV.VN - Lợi dụng việc ở ghép cùng phòng trọ, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, Nghệ An) đã tạo sự tin tưởng, nắm quy luật sinh hoạt của bị hại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản rồi mang bán qua mạng xã hội lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngâm hóa chất để biến thịt lợn thành "thịt bò" rồi bán hàng chục tấn ở TP.HCM
VOV.VN - Công an TP.HCM đã triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

