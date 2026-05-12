Nghi phạm sát hại vợ con, chém cha mẹ ở Tây Ninh đã tử vong tại bệnh viện
VOV.VN - Sáng 12/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) – nghi phạm trong vụ sát hại vợ, con nhỏ và chém cha mẹ ruột trọng thương đã tử vong trong quá trình điều trị.
Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân tử vong do suy đa tạng diễn tiến nặng.
Trước đó, Phú bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Tuy nhiên, sau khi bị khống chế, nghi phạm có biểu hiện sức khỏe bất thường nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An để theo dõi, điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa 3/5 tại căn nhà ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà Phú.
Khi chạy đến, mọi người phát hiện người đàn ông này dùng dao tấn công khiến vợ là chị Đ.T.T và con trai mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của Phú lao vào can ngăn cũng bị chém, bị thương nặng.