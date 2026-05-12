Cải chính

Nghi phạm sát hại vợ con, chém cha mẹ ở Tây Ninh đã tử vong tại bệnh viện

Thứ Ba, 13:15, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 12/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) – nghi phạm trong vụ sát hại vợ, con nhỏ và chém cha mẹ ruột trọng thương đã tử vong trong quá trình điều trị.

Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân tử vong do suy đa tạng diễn tiến nặng.

Trước đó, Phú bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Tuy nhiên, sau khi bị khống chế, nghi phạm có biểu hiện sức khỏe bất thường nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An để theo dõi, điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

nghi pham sat hai vo con, chem cha me o tay ninh da tu vong tai benh vien hinh anh 1
Phía trước căn nhà xảy ra vụ án (Ảnh: C.H)

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa 3/5 tại căn nhà ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà Phú.

Khi chạy đến, mọi người phát hiện người đàn ông này dùng dao tấn công khiến vợ là chị Đ.T.T và con trai mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của Phú lao vào can ngăn cũng bị chém, bị thương nặng.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
Tin liên quan

Nóng 24h ngày 4/5: Người đàn ông sát hại vợ con và làm cha mẹ trọng thương

VOV.VN - Cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

VOV.VN - Cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Nghi án chồng sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn

VOV.VN - Vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị làm một phụ nữ tử vong, nghi phạm được cho là chồng cũ của nạn nhân.

VOV.VN - Vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị làm một phụ nữ tử vong, nghi phạm được cho là chồng cũ của nạn nhân.

Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ 60 tuổi ở Quảng Trị

VOV.VN - Sau khi bắt giữ kẻ sát hại người phụ nữ 60 tuổi ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, cơ quan công an bước đầu xác định được nguyên nhân vụ án mạng.

VOV.VN - Sau khi bắt giữ kẻ sát hại người phụ nữ 60 tuổi ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, cơ quan công an bước đầu xác định được nguyên nhân vụ án mạng.

