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Nhiều vết máu kéo dài tại hiện trường vụ người đàn ông bị sát hại ở TP.HCM

Chủ Nhật, 12:57, 12/07/2026
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Một người đàn ông 36 tuổi được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên tỉnh lộ 43, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên tuyến tỉnh lộ 43, khu vực giáp ranh giữa hai phường Bình Hòa và Tam Bình.

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Hiện trường vụ người đàn ông tử vong với nhiều vết thương trên tỉnh lộ 43 được lực lượng chức năng phong tỏa trong sáng 12/7. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện anh L.T.Đ. (36 tuổi, ngụ Thành phố Cần Thơ) nằm gục trên tỉnh lộ 43 (địa phận phường Bình Hòa) với nhiều vết thương. Nạn nhân được xác định đã tử vong tại hiện trường.

Cách đó không xa, chiếc xe máy Suzuki Xipo của nạn nhân được phát hiện dựng trước một cửa hàng điện tử, thuộc khu vực giao lộ Ngô Chí Quốc - tỉnh lộ 43, địa phận phường Tam Bình.

Tại hiện trường, nhiều vết máu kéo dài từ ngã ba đường Ngô Chí Quốc đến vị trí thi thể.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an các phường Bình Hòa, Tam Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp truy xét.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra nhận định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến nợ nần giữa nạn nhân và nghi phạm. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường và tìm đường về quê nhằm lẩn trốn.

Hiện Công an TP.HCM đang khẩn trương truy bắt nghi phạm, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và diễn biến vụ án.

Theo Nguyễn Tiến/Tienphong.vn
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