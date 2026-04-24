中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ 60 tuổi ở Quảng Trị

Thứ Sáu, 08:44, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi bắt giữ kẻ sát hại người phụ nữ 60 tuổi ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, cơ quan công an bước đầu xác định được nguyên nhân vụ án mạng.

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” xảy ra tại phường Đồng Sơn và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn).

Theo kết quả điều tra và lời khai ban đầu, trong các ngày 20/4 và 21/4, Dũng mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà T.T.T (sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn) để vay tiền tiêu xài.

Sau khi sử dụng hết số tiền này, Dũng lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột. Khi bị gia đình phát hiện và yêu cầu hoàn trả 18,5 triệu đồng đã lấy, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả lại.

Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an

Khoảng 13h ngày 23/4, Nguyễn Văn Dũng mang theo một con dao bầu đến nhà bà T.T.T, giả vờ nói đến trả nợ và yêu cầu bà đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau.

Dũng ngồi tại phòng khách, khi bà T đưa giấy tờ cầm cố cùng số tiền 9,2 triệu đồng, hắn rút dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế bà. Mặc cho nạn nhân chống cự và kêu cứu, Dũng đâm liên tiếp khiến bà T tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an địa phương khẩn trương truy xét. Chỉ sau khoảng 2 giờ, Nguyễn Văn Dũng bị bắt giữ cùng hung khí gây án.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Trước đó như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 13h30 ngày 23/4, người dân nghe từ nhà bà T.T.T có tiếng cãi vã, xô xát, sau đó có một nam thanh niên chạy ra khỏi nhà.

Bà T. sau đó được phát hiện đang nằm trên ghế trong phòng khách với nhiều vết thương trên người. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới và tử vong sau đó.

Bắt giữ nghi phạm sát hại vợ, ôm con bỏ trốn

VOV.VN - Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ hành vi giết người của nghi phạm B.Đ.C ở thôn Thủy Ba, xã Cam An. Trước đó, nghi phạm B.Đ.C đã ra tay sát hại vợ, chém bị thương mẹ vợ, rồi ôm con nhỏ bỏ trốn.

Bảo Thiên/VTC News
Tag: Quảng Trị sát hại Lời khai án mạng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vừa về quê 5 ngày, người phụ nữ bị chồng cũ sát hại ở Hà Tĩnh
VOV.VN - Chị L.T.M. vừa về quê 5 ngày thì bị chồng cũ dùng dao đâm tử vong sau mâu thuẫn, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn.

Khởi tố, bắt giam đối tượng sát hại thành viên lực lượng ANTT ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Thái Văn Bình, sinh năm 1982, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp về hành vi “giết người”.

Hải Phòng: Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi

Ngày 31/3, thông tin từ Công an xã Hà Đông (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994 trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), nghi phạm giết hại cụ bà L.T.Th. (SN 1939, cùng trú xã Hà Đông).

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật