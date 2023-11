Người đàn ông bị nghi đánh đập con nuôi 4 tuổi khai gì?

Liên quan vụ việc cháu bé 4 tuổi nghi bị cha nuôi đánh đập, cơ quan chức năng huyện Đầm Dơi, Cà Mau đã có báo cáo vụ việc.

Theo đó, ông Trần Minh Đắc bước đầu làm việc với cơ quan chức năng đã cho biết, ông sinh sống như vợ chồng với bà Lê Thị Huệ (ở Phường Dương Đông, TP. Phú Quốc) từ năm 2010 nhưng không có con. Vào năm 2022, ông Đắc và bà Huệ nhận nuôi cháu T.N.T từ một người tên Minh có đến UBND phường Dương Đông để làm thủ tục giao nhận.

Cháu bé bị sưng húp hai mắt khi vừa được tiếp nhận chăm sóc

Đến khoảng giữa tháng 10/2023 ông Đắc và bà Huệ đưa con nuôi về nhà của ông Đắc ở ấp Trung Cang, xã Tân Trung sinh sống.

Trong quá trình nhận nuôi bé T. đến nay, ông Đắc nhiều lần đánh con bằng roi là nhánh cây, nhằm dạy con. Vào khoảng 10 giờ 00, ngày 5/11/2023 ông Đắc chở bà Huệ đi khám bệnh về đến nhà thấy bé T. làm đổ đồ đạc trong nhà nên lấy chổi lông, cán nhựa đánh nhiều cái vào người bé gây thương tích.

Bước đầu, ông Đắc cũng thừa nhận hành vi dùng chổi đánh con là sai với quy định của pháp luật.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, sáng ngày 6/11, UBND xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, nhận được tin báo từ người dân, ông Trần Minh Đắc (SN 1968, ở huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đang tạm trú tại địa phương có hành vi đánh đập, hành hạ con nuôi.

Trước khi chính quyền địa phương can thiệp, nhiều người dân đã đến nhà ông Đắc để giải cứu cháu nhưng gia đình đóng cửa. Khi công an đến vận động, mọi người mới đưa được cháu bé ra ngoài để chăm sóc sức khỏe. Cháu bé tỉnh táo, nhưng mang nhiều thương tích trên người. Đặc biệt, khuôn mặt cháu bé 4 tuổi bị sưng phù, biến dạng, môi bị dập… Còn ông Đắc đã bị công an mời về làm việc.