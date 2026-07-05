Người đàn ông gây thương tích cho vợ cũ, đập phá tiệm bán hoa của người dân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 4/7, chị Huỳnh Ngọc Minh T. (28 tuổi) bị người chồng cũ tên Lê Gia Huy (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp) hành hung và cầm con dao đưa vào cổ của chị T., gây chảy máu.

Khi anh K. (em của chị T) xông vào can ngăn, thì chị T. chạy thoát ra ngoài. Người thân đưa chị T. đến bệnh viện đa khoa Tiền Giang để điều trị vết thương trên cổ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Huy tiếp tục đi đến cơ sở bán hoa tươi của một người dân ở xã Mỹ Tịnh An, trên tay cầm một thanh gỗ dài đập phá cửa kính tủ lạnh để trái cây và nhiều vật dụng khác tại đây, gây thiệt hại tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Sau đó, người này dùng kéo cắt hoa tại tiệm hoa gây thương tích anh V.H.N.T (35 tuổi). Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh.

Lê Gia Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm để phục vụ cho công tác điều tra.