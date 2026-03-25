Người đàn ông nhận án 25 năm tù vì sát hại "tình địch" ở chợ

Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Thành là người đã sát hại "tình địch" khi thấy đối phương đang có quan hệ thân mật với vợ của mình trong ki ốt bán thịt lợn.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, bị cáo Thành có vợ là bà Đỗ Thị L. (SN 1976). Hai vợ chồng Thành có một ki ốt bán thịt lợn trong chợ Lý Nhân. Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Tr. (SN 1980) có mở quán cắt tóc trong chợ Lý Nhân, cách ki ốt của vợ chồng Thành khoảng 20m.

Từ khoảng tháng 10/2024, bị cáo Thành phát hiện vợ mình và Nguyễn Thành Tr. có quan hệ tình cảm trong quán cắt tóc. Ban đầu, Thành ngăn cấm vợ qua lại với Tr. nhưng về sau do bệnh tật của bản thân nên Thành đồng ý cho bà L. và Tr. qua lại với nhau.

Đến khoảng tháng 2/2025, do bà L. và Tr. thường xuyên hẹn gặp nhau để quan hệ nên Thành tức giận, tiếp tục ngăn cấm hai người. Khoảng 14h ngày 26/4/2025, Thành đi bộ ra ki ốt bán thịt lợn ở chợ Lý Nhân thì thấy vợ và ông Tr. đang ngồi cùng nhau trong ki ốt, ông Tr. chỉ mặc quần lót.

Cho rằng hai người vừa quan hệ xong, Thành bực tức lao vào đánh hai người. Quá trình vật lộn với ông Tr, Thành vùng dậy được và lấy một con dao để trên bàn ki ốt để đâm đối phương. Sau khi bị đâm liên tiếp, ông Tr. gục xuống. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Xét thấy bà L. nhiều lần có quan hệ với ông Tr. nhưng không ăn ở, sinh hoạt như vợ chồng với người đàn ông xấu số, do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý bà L. về hành vi Vi phạm chế độ một vợ một chồng theo quy định tại Điều 182 BLHS.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, đại diện gia đình bị hại đề nghị xử lý bị cáo Thành theo quy định của pháp luật, yêu cầu bị cáo bồi thường khoản trợ cấp nuôi mẹ già, con nhỏ và tổn thất tinh thần của toàn bộ gia đình.

Cơ quan điều tra xác định, con dao gây án thuộc Phụ lục 5 danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm Thông tư số 75/2024/TT- BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Vậy nên, ngoài tội Giết người, ông Thành còn bị truy tố thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Dựa trên tài liệu vụ án và lời khai của bị cáo cùng các chứng cứ khách quan khác, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thành 20 năm tù về tội Giết người và 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Thành phải nhận là 25 năm tù.