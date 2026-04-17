Người phụ nữ bất lực xua đuổi kẻ trộm chó bắn chết thú cưng ở Đà Lạt

Sự bàng hoàng của chị Huỳnh Thị Phương Uyên (đường Hai Bà Trưng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đến nay vẫn chưa nguôi khi chứng kiến hai đối tượng trộm bắn chết chó cưng của gia đình ngay trước mặt. Bốn ngày sau, chị vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Chị cho biết, vợ chồng hiếm muộn nên nuôi chú chó như một người bạn bầu bạn suốt nhiều năm. Chị cũng đã rất cảnh giác với nạn trộm chó ở Đà Lạt, song bọn trộm ra tay quá manh động.

Chị Huỳnh Thị Phương Uyên kể lại tình huống hai tên trộm chó bắn chết thú cưng ngay trước mặt chị.

“Chỉ trong vài chục giây, tôi thấy bên kia có xe máy chạy theo nên vội đuổi theo, chưa kịp đặt giỏ đồ xuống. Khi chạy tới nơi, tôi thấy một người ngồi trên xe máy, người còn lại nhảy xuống, rút vật gì đó trong người ra. Tôi hoảng sợ, liên tục xin: "Đừng, tha cho nó đi". Nhưng ngay sau đó, người này nổ súng trước mặt tôi. Phát súng khiến chú chó đang đứng trên lề đường bật ngửa, giãy giụa rồi ngã ra ngoài đường, kêu lên vài tiếng rồi nằm im”, chị Huỳnh Thị Phương Uyên nói.

Camera của một nhà dân ghi lại thời điểm hai tên trộm ra tay với thú cưng của chị Huỳnh Thị Phương Uyên

Thời gian gần đây trên địa bàn nhiều phường trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra các vụ trộm cắp chó, mèo và đối tượng trộm cắp ngày càng ngang nhiên, manh động. Chỉ cần chủ nuôi lơ là chó mèo khó thoát với thòng lọng, vợt, súng bắn điện và cả bả của bọn trộm. Nhiều trường hợp trộm bắn chết chó rồi ngang nhiên cướp mang đi ngay trước mặt chủ.

Mới bị trộm bắt mất 11 con mèo và cũng đã từng nhiều lần phải tìm đến các lò mổ chuộc lại vật nuôi, anh Nguyễn Hoàng Nguyên, nhà trên đèo Mimosa cho biết: “Sau khi mất thú cưng, tôi lên hỏi đội công trình thi công cầu tại khu vực sạt lở. Người trong công trình cho biết, khoảng 1-2h sáng thường có nhóm người đi rảo quanh khu vực. Một lần khác, vào sáng sớm, khi một em nhỏ trông coi lán, họ ngang nhiên vào bế con chó mang đi. Tôi đã đến trình báo với công an phường”.

Không chỉ liên quan đến vấn đề an ninh trật tự của địa phương, nhiều khách du lịch nước ngoài khi tiếp cận với những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vấn nạn trộm cắp chó mèo ở Đà Lạt cũng tỏ ra rất ái ngại.

“Tôi thấy Đà Lạt rất đẹp, người dân thân thiện, cộng đồng cũng tuyệt vời. Tuy nhiên, khi nghe thông tin thú cưng như chó, mèo bị trộm cắp nhiều tại đây, tôi cảm thấy rất buồn. Nếu tình trạng này tiếp diễn, du khách có thể sẽ không dám mang thú cưng đến Đà Lạt vì lo ngại mất an toàn hoặc có thể khiến họ cân nhắc, thậm chí không lựa chọn Đà Lạt là điểm đến”, bà Anny BemneH, khách du lịch người Anh, chia sẻ.

Camera ghi lại một vụ trộm chó ở khu Thái Phiên- Đà Lạt.

Trước tình trạng trộm cắp chó mèo lộng hành ở Đà Lạt, chủ nuôi cũng như những người yêu động vật lên án hành vi này bằng cách lan toả sự việc, hình ảnh, video trên không gian mạng và những hội, nhóm riêng. Qua đối chiếu hình ảnh, video các vụ trộm cắp chó mèo nhiều người nhận định ở khu vực Đà Lạt hiện đang có khoảng 10 đối tượng hành nghề thường xuyên.

Chị Nguyễn Phạm Diễm My, phường Xuân Trường- Đà Lạt, cho biết, chiều 15/4 đã có nhiều đơn kiến nghị tập thể được ký bởi những người yêu động vật, bị mất thú cưng và cả du khách nước ngoài cùng lên án hành vi này.

“Tình trạng trộm cắp liên tục xảy ra mà chưa có dấu hiệu dừng lại, vì vậy chúng tôi cùng nhau kiến nghị lên tỉnh Lâm Đồng và các địa phương, đề nghị lực lượng công an hỗ trợ truy quét các đối tượng trộm chó, mèo", chị My nói.

Nhiều người cùng ký tên lên án hành vi trộm chó mèo.

Cùng với gây mất an ninh trật tự, đang có những nguy cơ rất hiện hữu từ nạn trộm cắp chó mèo, đó là việc người dân ở một số khu dân cư do quá bức xúc đã tự phát hình thành tổ, nhóm để theo dõi, truy bắt các đối tượng trộm chó mèo.

Các đối tượng trộm chó rất manh động giữa ban ngày.