Người phụ nữ bị bắt khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy

Chiều qua (25/5), tại tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ trì lễ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án ĐB326.3p.

Các đơn vị được khen thưởng gồm: Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên; Phòng PC04 Công an tỉnh Điện Biên và các Đồn Biên phòng Mường Nhà, Pa Thơm, Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 2 của Chuyên án ĐB326.3p, vào hồi 10h 30’ ngày 25/5, tại khu vực Mốc 110 tuyến biên giới Việt Nam – Lào, thuộc bản Pa Thơm, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Lò Thị Hương, sinh năm 1984, trú tại bản Na Luông, cụm Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50 gam heroin cùng một số tang vật liên quan.

Đối tượng và tang vật trong chuyên án ĐB326.3p giai đoạn 2

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ nhằm kiếm lời, khi đang vận chuyển đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.