Bắt tạm giam người đàn ông đánh hàng xóm, gây tổn thương 38%

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Thắng (sinh năm 1971, trú tại Làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Viết Thắng tại cơ quan Công an (ảnh CAHT)

Theo thông tin từ Cơ quan Công an: Nguyễn Viết Thắng từ Gia Lai trở về quê thăm gia đình tại thôn 4, xã Hương Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Tại đây, vào ngày 28/01/2026, giữa Thắng và ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1961, trú cùng thôn) đã xảy ra xô xát xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình sử dụng đất đai.

Trong lúc mất kiểm soát, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông Tuấn. Cú đấm khiến ông Tuấn bị thương ở vùng mắt, phải chuyển ra Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu. Kết quả giám định y khoa cho thấy nạn nhân chịu tỷ lệ tổn thương 38%.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hương Phố đã nhanh chóng vào cuộc. Sau quá trình điều tra và thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 22/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định tố tụng, bắt giam Nguyễn Viết Thắng để xử lý theo quy định của pháp luật.