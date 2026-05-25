Bắt tạm giam người đàn ông đánh hàng xóm, gây tổn thương 38%

Thứ Hai, 22:31, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không giữ được bình tĩnh trong lúc xảy ra xô xát vì mâu thuẫn trong sử dụng đất với hàng xóm tại Hà Tĩnh, một người đàn ông đã dùng tay đấm thẳng vào mắt đối phương, gây tổn thương 38%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Thắng (sinh năm 1971, trú tại Làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

bat tam giam nguoi dan ong danh hang xom, gay ton thuong 38 hinh anh 1
Nguyễn Viết Thắng tại cơ quan Công an (ảnh CAHT)

Theo thông tin từ Cơ quan Công an: Nguyễn Viết Thắng từ Gia Lai trở về quê thăm gia đình tại thôn 4, xã Hương Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Tại đây, vào ngày 28/01/2026, giữa Thắng và ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1961, trú cùng thôn) đã xảy ra xô xát xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình sử dụng đất đai.

Trong lúc mất kiểm soát, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông Tuấn. Cú đấm khiến ông Tuấn bị thương ở vùng mắt, phải chuyển ra Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu. Kết quả giám định y khoa cho thấy nạn nhân chịu tỷ lệ tổn thương 38%.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hương Phố đã nhanh chóng vào cuộc. Sau quá trình điều tra và thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 22/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định tố tụng, bắt giam Nguyễn Viết Thắng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Hà Tĩnh đánh hàng xóm ở Hà Tĩnh đánh hàng xóm vì mâu thuẫn đất đai
Tin liên quan

Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động
VOV.VN - Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, bị cáo buộc nhận hàng tỷ đồng của nhiều người với hứa hẹn đưa đi làm việc tại Hàn Quốc.

Nóng 24h: Vì sao ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam?
Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam
VOV.VN - Liên quan vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Đặc khu Cát Hải, cơ quan công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trốn thuế hơn 34 tỉ đồng tại Thanh Hóa
VOV.VN - VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tâm (sinh năm 1995, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

