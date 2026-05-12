Sắp xét xử người phụ nữ đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội

Thứ Ba, 16:40, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tòa án nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ đánh hàng xóm nhập viện.

Ngày 19/5 tới, Tòa án nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) trong vụ án Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Chủ tọa phiên tòa là bà Thẩm phán Tạ Thị Phúc. Nạn nhân trong vụ án là chị H. (SN 1982, trú cùng tòa chung cư với Vân Anh).

sap xet xu nguoi phu nu danh hang xom o chung cu ha noi hinh anh 1
Hiện trường vụ việc, bị cáo Vân Anh mặc áo đỏ.

Theo cáo trạng, tháng 1/2026, Vân Anh có mâu thuẫn, bức xúc với chị H. về việc chị này đăng tải lên nhóm mạng xã hội của cư dân CT5-ĐN2 thông tin không tốt liên quan con trai Vân Anh

Do bức xúc, Vân Anh có kể chuyện này cho Tr. (SN 1994) là em họ của chồng Vân Anh nghe. Khoảng 20h ngày 9/1/2026, chị H. vừa đi làm về thì gặp Tr. đi ra và hỏi tại sao lại đăng nội dung trên lên mạng xã hội. 

Lúc này, Vân Anh từ căn hộ của mình đi ra và mắng chị H., đồng thời lao về phía nạn nhân dùng tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào vùng đầu chị H. Chỉ đến khi có Phó Ban Quản trị tòa nhà và Tổ trưởng tổ quản lý, vận hành tòa nhà đi lên can thì Vân Anh mới dừng tay, không đánh chị H. nữa.

Do bị đánh đau nên sau đó, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an phường Từ Liêm và nhập viện điều trị. 

Trọng Phú/VOV.VN
Bắt nữ quái trộm túi xách chứa gần 40 triệu đồng ở chợ Đông Ba

VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp túi xách, bên trong có gần 40 triệu đồng tại chợ Đông Ba.

Trộm lư hương, chân đèn và dây chuyền vàng tại miếu Bà ở TP.HCM

VOV.VN - Đột nhập vào miếu Bà phá khóa, lấy đi hàng loạt đồ thờ tự và "cuỗm" luôn sợi dây chuyền vàng trên tượng Phật, Nguyễn Văn Trọng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long.

6 người chung tiền mua ma túy đá mang ra biển sử dụng

VOV.VN - Ngày 12/5, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

