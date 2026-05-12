Sắp xét xử người phụ nữ đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội

Ngày 19/5 tới, Tòa án nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) trong vụ án Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Chủ tọa phiên tòa là bà Thẩm phán Tạ Thị Phúc. Nạn nhân trong vụ án là chị H. (SN 1982, trú cùng tòa chung cư với Vân Anh).

Hiện trường vụ việc, bị cáo Vân Anh mặc áo đỏ.

Theo cáo trạng, tháng 1/2026, Vân Anh có mâu thuẫn, bức xúc với chị H. về việc chị này đăng tải lên nhóm mạng xã hội của cư dân CT5-ĐN2 thông tin không tốt liên quan con trai Vân Anh

Do bức xúc, Vân Anh có kể chuyện này cho Tr. (SN 1994) là em họ của chồng Vân Anh nghe. Khoảng 20h ngày 9/1/2026, chị H. vừa đi làm về thì gặp Tr. đi ra và hỏi tại sao lại đăng nội dung trên lên mạng xã hội.

Lúc này, Vân Anh từ căn hộ của mình đi ra và mắng chị H., đồng thời lao về phía nạn nhân dùng tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào vùng đầu chị H. Chỉ đến khi có Phó Ban Quản trị tòa nhà và Tổ trưởng tổ quản lý, vận hành tòa nhà đi lên can thì Vân Anh mới dừng tay, không đánh chị H. nữa.

Do bị đánh đau nên sau đó, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an phường Từ Liêm và nhập viện điều trị.

Tạm giữ phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư Hà Nội VOV.VN - Công an Hà Nội tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân Anh, người hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư CT5- ĐN2.