Đem tài sản đi bán rồi báo tin giả bị cướp

Thứ Ba, 11:07, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.N.O (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, tối ngày 16/5/2026, chị O. đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo: vào khoảng 17h15 phút cùng ngày chị điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu Kênh số 5, thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và 1 phụ nữ đi trên 3 xe mô tô chặn đường, đe doạ và cướp 1 xe mô tô, 1 đôi bông tai, 1 sợi dây chuyền vàng 18kara, 1 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng.

N.N.O báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của O., lực lượng thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp.

Sau thời gian kiên trì đấu tranh, O. đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan công an mà do O. cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đem số tài sản trên đi bán. Sau đó, sợ gia đình phát hiện la rầy nên O. đã dựng lên vụ cướp giả rồi đến trình báo Công an phường Vĩnh Tế. 

Hành vi báo tin giả của O. không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của công an phường mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Vì vậy, người dân cần khai báo đúng sự thật, tránh hậu quả đáng tiếc.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tế tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hải-CTV Tiến Tầm/VOV-ĐBSCL
Tag: Công an phường Vĩnh Tế An Giang thông tin giả cướp tài sản
Chủ động tạo "sức đề kháng" trước tin giả, thông tin xấu độc
VOV.VN - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội đang khiến thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có. Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng tin giả, tin sai sự thật và thông tin xấu độc cũng ngày càng diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và công tác tư tưởng.

Làm rõ nhóm thiếu niên ở Thái Nguyên cướp tài sản sau 3 giờ truy xét
VOV.VN - Ngày 11/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, chỉ sau 3 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản, thu hồi toàn bộ tang vật.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau 6 giờ tiếp nhận tin báo
VOV.VN - Chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Bãi Cháy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

