Người phụ nữ đi bán thịt lợn chết bất thường trong đêm tại Ninh Bình

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ nằm tử vong bên đường, cạnh xe máy. Đáng chú ý, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nên vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong. Ảnh: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh đã có mặt, tổ chức phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh để triển khai các biện pháp điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị M. (SN 1995, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình). Theo nguồn tin ban đầu, chị M. đã ly hôn; thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang trên đường chở thịt lợn lên chợ địa phương để buôn bán.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.