  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố nguyên phó viện trưởng VKSND huyện vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Thứ Sáu, 21:39, 24/04/2026
VOV.VN - Bà Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long, vừa bị khởi tố liên quan đến vụ nữ sinh bị tai nạn giao thông ở Vĩnh Long.

Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, khởi tố thêm nguyên Phó Viện trưởng và nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 24/4, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng và Lê Phong Cảnh, nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Phan Thị Trúc Ly (áo vàng), nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn (cũ) và Lê Phong Cảnh (áo đỏ), nguyên Kiểm sát viên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phan Thị Trúc Ly và Lê Phong Cảnh được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long).

Quá trình kiểm sát, mặc dù xác định hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế xe tải) đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”, song các bị can nêu trên đã đồng thuận với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong việc không khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 26/3, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh về cùng tội danh “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, việc khởi tố các bị can là cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố tụng thể hiện quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân.

Trọng Phú/VOV.VN
Cục CSGT thông tin thêm vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

VOV.VN - V.Đ.Q đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm³ tham gia giao thông, nhưng phương tiện có dấu hiệu độ pô xe để phát ra tiếng nổ lớn, lái xe chạy với tốc độ cao.

Triệt phá trường gà Viêng Xay, bóc gỡ đường dây cờ bạc nghìn tỷ

VOV.VN - Lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa phối hợp triệt phá “trường gà quốc tế Viêng Xay” - đường dây cờ bạc xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng.

Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 người tàng trữ lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

