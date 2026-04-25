Xe máy va chạm xe tải đông lạnh, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, xe máy biển số 49B2-187.10 chở đôi nam nữ lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng TP.HCM đi Lâm Đồng. Khi đến khu vực cách Trạm thu phí Sông Phan khoảng 700m, xe máy va chạm vào xe tải đông lạnh biển số 43H-042.01 đang chuyển hướng rẽ vào cây xăng ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy văng ra giữa đường. Tại hiện trường, người phụ nữ tử vong tại chỗ. Người đàn ông bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.