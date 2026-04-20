Nguyên cán bộ uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Hai, 15:56, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

Công an xã Lương Sơn (Phú Thọ) đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc (SN 1981, trú tại tổ 2, phường Hoà Bình), nguyên cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (tỉnh Hoà Bình cũ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, thông qua mối quan hệ quen biết, Phúc tiếp cận bà L. (SN 1989, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội), Phúc tự giới thiệu bản thân có khả năng “chạy việc” trong lĩnh vực ngân hàng. Tin tưởng, bà T. đã đưa cho Phúc số tiền 50 triệu đồng để xin việc. Tuy nhiên, sau thời gian dài không thực hiện được cam kết, Phúc đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

nguyen can bo uy ban kiem tra tinh uy lua dao chiem doat tai san hinh anh 1
Bắt tạm giam nguyên cán bộ ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình (cũ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an xã Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Quá trình lẩn trốn, Phúc thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định.

Những ai là bị hại của đối tượng trên, đề nghị liên hệ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Lương Sơn (ĐTV thụ lý: 0968.022.141) để trình báo, phục vụ công tác điều tra.

Theo Tuệ Nhi/Báo An ninh Thủ đô
Tag: Công an xã Lương Sơn Lệnh bắt bị can Lừa đảo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã, truy tìm nhiều đối tượng liên quan các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “chạy án” và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Truy nã 2 nam thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn khỏi nơi cư trú
VOV.VN - Ngày 15/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã phát lệnh truy nã 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi khởi tố bị can nhưng bỏ trốn, kêu gọi người dân cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã một phụ nữ được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời truy tìm một đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

