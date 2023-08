Nhận làm giả giấy tờ qua mạng, người đàn ông ở Bình Dương bị bắt

Nguyễn Văn Chiều (42 tuổi, quê Thái Bình) bị tạm giữ hình sự về hành vi làm giả giấy tờ qua mạng xã hội. Thông tin từ Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương cho biết vào ngày 8/8.

Trước đó, Công an thành phố Dĩ An phát hiện Chiều có đăng thông tin nhận làm giấy tờ giả trên mạng xã hội nên tiến hành theo dõi.

Sau quá trình điều tra, lực lượng công an bắt giữ Chiều khi đang đi giao giấy tờ giả cho khách hàng.

Nhiều cuốn sổ đất giả được phát hiện trong phòng trọ của Chiều. (Ảnh: CA)

Tại cơ quan công an, Chiều khai, mua các thiết bị và vật liệu để làm giả giấy tờ trên mạng xã hội. Sau đó, đăng thông tin nhận làm giả giấy tờ. Khi có người đặt làm giả giấy tờ, Chiều yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, làm ra tài liệu giả rồi thuê xe ôm đi giao.

Giấy tờ giả đang được Chiều làm cho khách hàng. (Ảnh: CA)

Tiến hành kiểm tra phòng trọ của Chiều tại khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thành phố Dĩ An, công an phát hiện nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đất), giấy tờ xe, căn cước công dân,... được làm giả. Tại đây, còn có nhiều máy khắc dấu, máy tính, máy in, phôi giấy tờ. Công an đã thu giữ các tang vật để điều tra.

Hiện Công an thành phố Dĩ An đang tạm giữ Chiều để điều tra hành vi “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.