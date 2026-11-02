Hai mẹ con bị khởi tố liên quan vụ tai nạn khiến một người bị thương tích 78%

Ngày 2/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đoàn Văn Hứa và Nguyễn Thị Bé. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố Nguyễn Thị Bé (SN 1984, trú cùng địa chỉ), mẹ của Hứa, về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, Nguyễn Thị Bé vẫn giao xe mô tô biển kiểm soát 38P1-73xxx, có dung tích xi lanh trên 50cm³, cho Hứa quản lý và sử dụng.

Ngày 5/8/2026, Hứa điều khiển xe mô tô lưu thông qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng, thuộc phường Thành Sen. Do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, Hứa đã va chạm với xe mô tô do chị Đ.T.T.T (SN 2007, trú tại phường Thành Sen) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị T. bị thương tích với tỷ lệ 78%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả của việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Chủ sở hữu, người quản lý phương tiện cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và phát sinh trách nhiệm pháp lý.