Nhất thời nóng giận, một bị cáo lĩnh án tù chung thân

Hôm nay (25/7), TAND TP.HCM đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Đinh Thái Bình, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng về tội “Giết người”.

Bị cáo Đinh Thái Bình tại tòa. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 1/1/2017, tại nhà trọ thuộc tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM, trong lúc anh Thắm và anh Phi đi tìm chị Hương - là người sống chung như vợ chồng với anh Thắm, thì đã xảy ra mâu thuẫn với bị cáo Bình, là quản lý của tòa nhà.

Anh Thắm do nôn nóng tìm chị Hương nên đã hỏi Bình về phòng của chị Hương đang ở, Bình không chịu mở cửa thì bị anh Thắm hăm dọa, đòi đánh. Bực tức vì vô cớ bị gây sự, trong lúc hai bên xảy ra xô xát, bị cáo Bình đã dùng dao đâm vào người anh Thắm khiến anh gục chết tại chỗ. Anh Phi cũng bị Bình đâm nhiều nhát dao, thương tật với tỷ lệ 17% theo kết quả giám định.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thái Bình thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng: Bản thân không có mâu thuẫn gì với hai nạn nhân, nhưng do bị vô cớ gây sự nên bị cáo nóng giận. Trong phút chốc không kiềm chế được bản thân, bị cáo Bình đã gây nên trọng tội./.