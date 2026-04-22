中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sập bẫy mua vàng "giá rẻ" trên facebook, nạn nhân mất gần 750 triệu đồng

Thứ Tư, 08:49, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá vụ lừa đảo bán vàng giá rẻ qua các nền tảng facebook, zalo và tiktok, trong đó, một nạn nhân đã mất gần 750 triệu đồng do tin vào lời chào mời.

Ngày 21/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã làm rõ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi: sử dụng các nền tảng như facebook, zalo và tiktok để lập tài khoản ảo, đăng tin rao bán vàng với mức giá "hời" nhằm dụ dỗ người mua.

Trước đó, ngày 12/3, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa khi mua vàng online. 

Sau một tuần vào cuộc, đến ngày 19/3, cơ quan chức năng đã xác định đối tượng là Đỗ Linh Trang (SN 1997, trú tại Hà Nội).

sap bay mua vang gia re tren facebook, nan nhan mat gan 750 trieu dong hinh anh 1
Đối tượng Đỗ Linh Trang. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Trang khai đã sử dụng tài khoản facebook mang tên "Duy Anh" để tham gia các hội, nhóm mua bán vàng. Với hình ảnh và thông tin giao dịch được dàn dựng, đối tượng nhanh chóng tạo dựng lòng tin, sau đó lừa nạn nhân chuyển tiền.

Một nạn nhân đã chuyển gần 750 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Trang để mua vàng. Sau khi nhận tiền, đối tượng viện lý do "về nhà lấy vàng", liên tục nhắn tin hứa hẹn giao hàng nhằm kéo dài thời gian, trấn an nạn nhân, rồi cắt đứt liên lạc.

Từ vụ việc, Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng khi giao dịch mua bán vàng qua mạng xã hội, nhất là với các tài khoản không rõ danh tính. Những lời chào mời "giá rẻ bất thường" thường tiềm ẩn rủi ro cao. Việc chuyển tiền trước, đặc biệt với số tiền lớn khi chưa xác minh đầy đủ thông tin người bán, có thể dẫn đến mất tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến nghị chỉ nên mua vàng tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có địa chỉ và thông tin pháp lý rõ ràng; đồng thời cảnh báo tới người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo Tiến Dũng/Vietnamnet
Tag: Công an TP Hà Nội triệt phá vụ lừa đảo bán vàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh
Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Nguyên cán bộ uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyên cán bộ uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an xã Lương Sơn (Phú Thọ) đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc (SN 1981, trú tại tổ 2, phường Hoà Bình), nguyên cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (tỉnh Hoà Bình cũ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra bổ sung vụ án Mr Pips lừa đảo
Điều tra bổ sung vụ án Mr Pips lừa đảo

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, liên quan vụ án Mr Pips.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật