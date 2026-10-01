Nhóm trộm 18 lần đột nhập các chùa ở Đắk Lắk lấy đi hơn 7,5 tỷ đồng

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin, vào đêm 16, rạng sáng 17/2/2026, đúng đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kẻ gian đột nhập phòng ngủ của trụ trì chùa Phước Vân, xã Krông Bông, cạy phá tủ gỗ, lấy đi số tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Thời điểm xảy ra vụ án, nhà chùa đang tập trung làm lễ giao thừa tại chính điện. Chùa nằm ở khu vực hẻo lánh, hệ thống camera chỉ có một thiết bị nhưng không lắp thẻ nhớ nên không ghi nhận được hình ảnh. Tại hiện trường, nhóm đối tượng gần như không để lại dấu vết, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ án.

Sau gần 6 tháng truy xét, ngày 15/8/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 3 đối tượng gồm Hà Văn Yên (SN 1988); Ngô Văn Hòa (SN 1989) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1986), cùng trú tại tỉnh Gia Lai. Trong đó, Yên có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hòa có một tiền án cùng tội danh.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 16/2, Thanh điều khiển ô tô Ford Ranger chở Yên và Hòa từ Gia Lai đến chùa Phước Vân. Hòa đứng ngoài cảnh giới, Yên đột nhập vào chùa, cạy phá tủ gỗ lấy các tài sản trị giá hơn 3,5 tỷ đồng rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát về Gia Lai. Sau đó, Yên sử dụng tiền trộm cắp được để mua một ô tô Ford Ranger.

Đáng chú ý, quá trình đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận đã thực hiện thêm 17 vụ trộm tại các chùa trên địa bàn Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản khác.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, số tài sản bị trộm trong vụ chùa Phước Vân gồm tiền mặt, ngoại tệ và các tài sản khác. Nguồn tiền chủ yếu do các Mạnh Thường Quân ủng hộ nhà chùa để phục vụ xây dựng.

Đại tá Võ Duy Tuấn: 3,5 tỷ đồng bị trộm tại phòng ngủ trụ trì chùa Phước Vân chủ yếu do các mạnh thường quân ủng hộ nhà chùa để phục vụ xây dựng.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, các đối tượng đã nghiên cứu kỹ hoạt động của nhà chùa, lợi dụng thời điểm giao thừa, khi người dân và phật tử tập trung làm lễ để gây án trong khoảng thời gian rất ngắn. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng ở ngoài tỉnh, thủ đoạn tinh vi và gần như không để lại vật chứng tại hiện trường.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, phối hợp với các địa phương để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời truy tìm, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả.

Qua vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các cơ sở thờ tự, cơ quan, tổ chức và cá nhân chủ động bảo vệ tài sản; hạn chế lưu giữ lượng tiền lớn tại nơi không bảo đảm an toàn; tăng cường hệ thống camera có thiết bị lưu trữ, khóa bảo vệ, hệ thống báo động và các biện pháp phòng ngừa trộm đột nhập.