Nhóm xe ôm dựng kịch bản, lừa tiền môi giới xin việc tinh vi

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Công an phường Ngọc Hà phát hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi: các đối tượng giả danh môi giới hoặc thợ xây để tiếp cận các công trình đang có nhu cầu tuyển dụng, sau đó chiếm đoạt tiền “phí môi giới”.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, lực lượng công an xác định 3 đối tượng gồm: Hoàng Văn Cương (SN 1987; trú tại xã Phú Cát), Vũ Tiến Thắng (SN 1977; trú tại xã An Khánh) và Trần Đức Tiến (SN 1997; trú tại xã Quốc Oai). Cả 3 đều hành nghề xe ôm.

3 đối tượng từ trái sang phải (Hoàng Văn Cương, Vũ Tiến Thắng, Trần Đức Tiến)

Các đối tượng lợi dụng quá trình chở khách đến các trung tâm môi giới việc làm, phát hiện sơ hở trong hoạt động tuyển dụng của một số công trình, từ đó nảy sinh ý định lừa đảo. Chúng giả danh nhân viên môi giới hoặc thợ xây để tạo lòng tin, tiếp cận các công trình đang cần lao động.

Cụ thể, ngày 2/3/2026, Trần Đức Tiến sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài trong nhiều nhóm tuyển thợ xây, giới thiệu có người cần tìm việc. Sau đó, anh Ý – quản lý một công trình tại phố Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà) đã liên hệ và đồng ý trả 3,6 triệu đồng tiền môi giới.

Đến khoảng 11h ngày 11/3/2026, Tiến chở Thắng và Cương đến công trình gặp anh Ý, thỏa thuận nhận tiền môi giới với điều kiện hai “thợ xây” làm việc đủ 3 tháng. Sau khi nhận tiền, Tiến rời đi, để lại đồng bọn tại công trình nhằm tạo vỏ bọc, rồi tìm cách bỏ trốn. Sau đó, cả nhóm gặp lại nhau để chia số tiền chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Công an phường Ngọc Hà xác định với thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo khác trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 25/3/2026, Công an phường Ngọc Hà đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.