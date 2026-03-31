Nhóm xe ôm dựng kịch bản, lừa tiền môi giới xin việc tinh vi

Thứ Ba, 13:35, 31/03/2026
VOV.VN - Ngày 31/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa làm rõ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động môi giới việc làm, nhắm vào nhu cầu tuyển lao động thời vụ tại các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Công an phường Ngọc Hà phát hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi: các đối tượng giả danh môi giới hoặc thợ xây để tiếp cận các công trình đang có nhu cầu tuyển dụng, sau đó chiếm đoạt tiền “phí môi giới”.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, lực lượng công an xác định 3 đối tượng gồm: Hoàng Văn Cương (SN 1987; trú tại xã Phú Cát), Vũ Tiến Thắng (SN 1977; trú tại xã An Khánh) và Trần Đức Tiến (SN 1997; trú tại xã Quốc Oai). Cả 3 đều hành nghề xe ôm.

nhom xe om dung kich ban, lua tien moi gioi xin viec tinh vi hinh anh 1
3 đối tượng từ trái sang phải (Hoàng Văn Cương, Vũ Tiến Thắng, Trần Đức Tiến)

Các đối tượng lợi dụng quá trình chở khách đến các trung tâm môi giới việc làm, phát hiện sơ hở trong hoạt động tuyển dụng của một số công trình, từ đó nảy sinh ý định lừa đảo. Chúng giả danh nhân viên môi giới hoặc thợ xây để tạo lòng tin, tiếp cận các công trình đang cần lao động.

Cụ thể, ngày 2/3/2026, Trần Đức Tiến sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài trong nhiều nhóm tuyển thợ xây, giới thiệu có người cần tìm việc. Sau đó, anh Ý – quản lý một công trình tại phố Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà) đã liên hệ và đồng ý trả 3,6 triệu đồng tiền môi giới.

Đến khoảng 11h ngày 11/3/2026, Tiến chở Thắng và Cương đến công trình gặp anh Ý, thỏa thuận nhận tiền môi giới với điều kiện hai “thợ xây” làm việc đủ 3 tháng. Sau khi nhận tiền, Tiến rời đi, để lại đồng bọn tại công trình nhằm tạo vỏ bọc, rồi tìm cách bỏ trốn. Sau đó, cả nhóm gặp lại nhau để chia số tiền chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Công an phường Ngọc Hà xác định với thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo khác trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 25/3/2026, Công an phường Ngọc Hà đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Nội truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang khẩn trương xác minh, truy tìm một nam thanh niên có hành vi sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa. Đối tượng sử dụng CMND giả gắn ảnh thật để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cao Thắng/VOV.VN
Truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô

VOV.VN - Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 2 xe ô tô xảy ra tại Hải Phòng, theo đó, đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

VOV.VN - Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 2 xe ô tô xảy ra tại Hải Phòng, theo đó, đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Triệt phá đường dây “bẫy” tiền số FTXF: lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và đang mở rộng vụ án.

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và đang mở rộng vụ án.

