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Nói lời sau cùng, Mr Pips xin lỗi tất cả bị hại

Chủ Nhật, 18:45, 08/11/2026
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VOV.VN - Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử bước vào nghị án, Mr Pips Phó Đức Nam gửi lời xin lỗi tất cả bị hại trong vụ án và mong HĐXX cân nhắc mức án 30 năm tù đối với bản thân, thay vì mức án Chung thân như Viện kiểm sát đề nghị.

Ngày 8/11, TAND TP Hà Nội đã cho phép các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng được nói lời sau cùng, trước khi HĐXX bước vào nghị án. Trong số này, "ông trùm" Phó Đức Nam (Mr Pips) được xem là cầm đầu, chủ mưu của vụ án. 

Đứng trên bục nói lời sau cùng, Mr Pips gửi lời xin lỗi tới tất cả bị hại, bị cáo mong muốn được khắc phục hậu quả sớm nhất. Phó Đức Nam cũng đề nghị được hưởng khoan hồng, xin mức án 30 năm tù thay vì mức án Chung thân như VKS đề nghị.

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Mr Pips Phó Đức Nam trình bày tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Một bị cáo chủ chốt khác là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những hành vi sai phạm của bản thân.

Lê Khắc Ngọ cho biết cảm thấy có lỗi đối với các bị hại và mong muốn những người đã mất tiền trong vụ án sớm được nhận lại tài sản bị chiếm đoạt.

Trước khi kết thúc phần trình bày, Mr Hunter kính mong HĐXX xem xét tuyên phạt mức án nhẹ nhất có thể để vừa đủ sức răn đe, vừa tạo cơ hội cho bị cáo và Phó Đức Nam sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập xã hội.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trình bày trước tòa: Trong hơn một năm bị tạm giam, bị cáo đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Đến nay, bị cáo đã dần chấp nhận thực tế và ổn định cảm xúc, tinh thần. 

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Dẫn giải bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình. (Ảnh: Trọng Phú)

Bị cáo cho rằng cần phân biệt giữa hoạt động kinh doanh công nghệ mới với việc lợi dụng công nghệ để phạm pháp. Bởi sản phẩm hợp pháp vẫn có thể bị những người xấu sử dụng sai mục đích.

Do đó, Shark Bình gửi lời đến HĐXX cân nhắc những đặc thù của hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm bản án đủ sức răn đe nhưng không tạo tâm lý e ngại quá mức, cản trở tinh thần khởi nghiệp trong bối cảnh Nhà nước đang thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Phần lớn các bị cáo còn lại trong vụ án đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong muốn xin được giảm nhẹ hình phạt khi trình bày với HĐXX.

Trọng Phú/VOV.VN
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