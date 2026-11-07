Viện Kiểm sát chứng minh Mr Pips Phó Đức Nam không bị tâm thần

Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, Shark Bình cùng 185 bị cáo khác trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giả mạo chứng khoán quốc tế, ngoại hối với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng. Đối đáp lại đề xuất của luật sư đề nghị trưng cầu giám định tâm thần cho Mr Pips Phó Đức Nam, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc giám định tâm thần với "ông trùm" của đường dây này không có căn cứ pháp lý và thực tiễn. Bởi các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra cho thấy Phó Đức Nam đều có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Cảnh sát dẫn giải Mr Pips Phó Đức Nam hầu tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Viện Kiểm sát dẫn công văn ngày 23/5/2026 của Bệnh viện Bạch Mai, nơi trực tiếp thăm khám sức khỏe thường xuyên cho Phó Đức Nam trong thời gian tạm giam. Theo đó, Phó Đức Nam không có biểu hiện bất thường ở 6 lĩnh vực nhận thức gồm: Sự chú ý; chức năng điều hành; học tập và trí nhớ; ngôn ngữ; chức năng thị giác - vận động; nhận thức xã hội.

Vị đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa khẳng định, đây là một trong những căn cứ y khoa quan trọng để đánh giá khả năng nhận thức của bị cáo, bên cạnh các tài liệu điều tra và diễn biến tại phiên tòa.

Cơ quan điều tra còn xác minh tình trạng sinh hoạt của Nam trong gần hai năm bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Các cán bộ quản giáo trực tiếp theo dõi và người ở cùng buồng giam đều cho biết Nam không có biểu hiện bất thường hoặc lệch chuẩn về tâm thần trong sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày.

Bên cạnh đó, những bị cáo làm việc cùng Phó Đức Nam cũng khai Mr Pips là người có trí nhớ, tư duy logic tốt, đủ khả năng nhận thức để điều hành cả một đường dây lừa đảo tinh vi.

Trước đó, Mr Pips Phó Đức Nam bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 - 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp mức án đề nghị là chung thân. Ngoài ra, Viện kiểm sát còn đề nghị buộc Mr Pips và Mr Hunter liên đới bồi thường hơn 1.500 tỉ đồng cho các bị hại. Trong đó, phần của Mr Pips là gần 1.200 tỉ đồng, Mr Hunter hơn 330 tỉ đồng.