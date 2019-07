Nóng 24h: 7 đối tượng thay nhau hãm hiếp nữ sinh giao gà nhiều lần

4. Tài xế taxi may mắn thoát nạn, hai tên cướp là anh em song sinh: Trước đó, lúc 15h40’ ngày 15/7, Công an Tân Biên nhận tin báo về việc, trên địa bàn xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là ông Trương Trịnh Hoàng Xuân (SN 1968, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành). Ông Xuân là tài xế taxi, bị 2 thanh niên dùng dây siết cổ bất tỉnh rồi cướp 1 điện thoại di động và 900.000đ. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai là an hem và do thiếu tiền tiêu sài nên rủ nhau đi cướp taxi. Trong ảnh: Đối tượng Vĩ, Đại tại cơ quan cảnh sát điều tra.