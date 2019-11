Nóng 24h: Cơ quan chức năng lúng túng trong xử lý mua bán bào thai

1. Mua bán bào thai diễn biến phức tạp do còn khoảng trống pháp luật: Thảo luận tại hội trường sáng 20/11 về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An) nhận định, quá trình điều tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật cho rằng, bào thai không phải là một bộ phận của cơ thể người mẹ, bào thai cũng chưa phải là trẻ em. Xác định khoảng trống pháp luật trên chính là nguyên nhân làm cho hành vi mua bán bào thai diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Trong ảnh: Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An).