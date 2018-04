Nóng 24h: Đã bắt được tài xế tông chết cụ ông 70 tuổi rồi bỏ trốn

Bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn: Ngày 4/4, tài xế Nguyễn Xuân Lộc điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 75B-01053 khi đến ngã tư đường Yết Kiêu và Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, thành phố Huế đâm vào ông Nguyễn Hạ, 70 tuổi, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế và ông Nguyễn Văn Ánh, 60 tuổi, trú tại phường An Hòa, thành phố Huế. Cú đâm mạnh khiến ông Hạ tử vong, ông Ánh bị thương nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế ô tô bỏ trốn. Ngày 11/4, Công an thành phố Huế đã bắt giữ tài xế Lộc để điều tra làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Tài xế Nguyễn Xuân Lộc tại cơ quan công an. (Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung). Chụp ảnh “nóng” của người yêu tung lên mạng để môi giới bán dâm: TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa mở phiên xử sơ thẩm đường dây chuyên tung ảnh sex lên mạng để môi giới mại dâm do Lê Thị Lan (50 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cầm đầu. Trong đó, Ngô Hồng Lê (27 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Cao Thanh Vi (25 tuổi, ngụ xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi) có hành vi chụp ảnh khỏa thân cho Phạm Thị Sâm (28 tuổi, ngụ H.Ba Tơ ) và dùng laptop, điện thoại đăng lên mạng để môi giới bán dâm… Trong ảnh: Các đối tượng liên quan đến vụ án tại tòa. (Ảnh: Báo CAND) Triệu tập nhóm thanh niên “đầu trần” chặn xe ô tô trên quốc lộ 1A: Một nhóm thanh niên ở xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) khi tham gia rước dâu đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm dàn hàng chặn xe trên quốc lộ 1A để cho xe rước dâu chầm chậm đi trên đường khiến nhiều người tham gia giao thông bức xúc. Vụ việc sau đó được cư dân mạng ghi hình và tung clip lên mạng xã hội. CSGT TP Vinh đã vào cuộc xác minh và triệu tập nhóm thanh niên trong clip về trụ sở làm việc. Trong ảnh: Lưu Văn Độ và Lưu Văn Lâm là những đối tượng có mặt trong clip đang viết bản tường trình tại cơ quan công an. (Ảnh: Nhật Minh). Trúng đạn cao su, một thanh niên ngã gục xuống đường: Người bị bắn là anh Vũ Văn Chinh (34 tuổi) ngụ thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang đi đường thì bất ngờ bị một người tên Thức (quê Hải Phòng) dùng súng sử dụng đạn cao su bắn vào bụng khiến anh ngã gục xuống đường. Anh Chinh được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đang dần bình phục. Riêng đối tượng Thức, sau khi gây án đã vội vã lên xe gắn máy bỏ chạy nhưng sau đó tự tông vào lề đường, ngã xe và bị gãy chân. Hiện Thức đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng trong sự quản chế của lực lượng Công an. Trong ảnh: Anh Chinh được cấp cứu tại bệnh viện địa phương. (Ảnh: Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên). Khống chế đối tượng táo tợn đốt xe máy, dọa nổ bình gas: Người có hành vi đốt xe máy là Hà Văn Hùng (38 tuổi, Hòa Sơn, Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa). Do bức xúc vì được trả tiền cầm đồ quá chậm trễ làm lỡ cơ hội ghi lô đề, Hùng đã cầm dao đe dọa nhân viên Công ty Dịch vụ tài chính Thành Châu (là Công ty cho Hùng cầm cố chiếc Ti vi lấy tiền chơi lô đề) khiến cho những nhân viên của Công ty này sợ, bỏ chạy, để lại xe máy. Hùng đã tháo xăng xe máy Exciter của một nhân viên vừa bỏ chạy và châm lửa đốt. Công an TP Sầm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản. Trong ảnh: Chiếc xe bị đốt chỉ còn trơ khung. (Ảnh: Báo CAND). Nam thanh niên đốt chợ, nhắn bạn gái quay phim để "câu like" facebook: Ngày 12/4, Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Hoàng Vũ (23 tuổi) về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, Lê Hoàng Vũ đã cố ý đốt một ki-ốt bán đồ nhựa ở chợ Tam Cờ, TP Tuyên Quang để viết bài giật gân trên facebook nhằm “câu like”. Trong ảnh: Một góc ki - ốt bị Vũ đốt cháy. (Ảnh: Báo ANTĐ). Lái xe nghi đâm, kéo lê người hàng trăm mét có nguy cơ phải ngồi tù: Liên quan đến vụ việc lái xe bán tải nghi say rượu gây tai nạn, kéo lê nạn nhân hàng trăm mét tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội bị người dân truy đuổi đêm 11/4, nhiều người dân đã đặt câu hỏi, liệu người lái xe này có bị phạt tù?. Trong ảnh; Chiếc xe gây tai nạn. (Ảnh: Báo ANTĐ). Nam diễn viên trộm ô tô Range Rover ở Hà Nội ra tòa trong cô quạnh. Ngắm nhìn chiếc ô tô bạc tỉ, Nguyễn Duy Linh ước ao thèm muốn rồi lợi dụng sự sơ hở của chủ nhân chiếc Range Rover, Linh đã đánh cắp nhưng bị camera ghi lại, Linh bị bắt sau đó. Nguyễn Duy Linh vốn được đôi vợ chồng ở Yên Bái nhận về nuôi dưỡng từ một trung tâm trẻ mồ côi, lớn lên, Linh thang thang xuống Hà Nội làm việc tự do và từng tham gia một số bộ phim phát trên truyền hình. Mới đây, bố nuôi của nam diễn viên nghiệp dư này vừa qua đời, còn người mẹ đầy ân nghĩa cũng lâm bạo bệnh nên phải vào viện điều trị. Trong ảnh là Nguyễn Duy Linh cô độc tại phiên tòa xét xử mình. (Ảnh: Báo ANTĐ). Tuyên phạt Trần Thị Xuân 9 năm tù vì tội hoạt động lật đổ chính quyền. Ngày 12/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Thị Xuân (sinh năm 1976) trú tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Xuân 9 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Tại phiên xét xử, Trần Thị Xuân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cúi đầu ăn năn và xin HĐXX xem xét khoan hồng theo quy định của pháp luật. Trong ảnh là bị cáo Trần Thị Xuân. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).