Nóng 24h: Diễn biến mới vụ xả súng làm 5 người thương vong ở Củ Chi

Trưa ngày 1/2, Công an TPHCM tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía Nam truy lùng Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu. Tuy nhiên, CATP vẫn xác định Củ Chi là một trong những vị trí trọng điểm do đó một tốp cảnh sát vẫn được duy trì tại khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi để truy lùng các ngõ ngách, khu đất hoang, bụi rậm... Trong ảnh: Đối tượng Lê Quốc Tuấn.