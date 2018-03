Nóng 24h: Ráo riết truy tìm hung thủ sát hại dã man một tiểu thương

Truy tìm đối tượng sát hại dã man người phụ nữ bán thịt heo: Thông tin mới nhất liên quan vụ người phụ nữ bán thịt heo bị sát hại dã man trên báo Công an nhân dân cho biết, Đại tá Nguyễn Phấn Khởi, Trưởng Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) đã ký thông báo về việc truy tìm đối tượng giết người, cướp tài sản tại khóm 30/4 (phường 2), xảy ra vào rạng sáng 23/3. (Ảnh Công an nhân dân) Trước đó, trong quá trình điều tra, khoảng 10h sáng 23/3, người dân ở ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km. (Ảnh Công an nhân dân) Như thông tin đã đưa, khoảng 7h sáng 23/3, người dân địa phương phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi) nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Trong ảnh lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Công an nhân dân) Đâm trọng thương một cô gái vì nghi chia rẽ tình cảm: Đối tượng Ngô Minh Đức, 22 tuổi vừa đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh. Trước đó, Đức dùng dao đâm vào chân phải cô gái tên O. gây thương tích rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ chạy. Nguyên nhân Đức đâm chị O. vì cho rằng người này chia rẽ tình cảm giữa Đức với người yêu của mình là một sinh viên của Đại học Huế. Trong ảnh: Ngô Minh Đức đến đầu thú tại Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Lừa đảo chiếm đoạt hơn 12,5 tỷ đồng, người phụ nữ sa lưới: Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Thị Xuân (38 tuổi) để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, với chiêu trò trả lãi suất cao, từ năm 2011 đến 2017, Ngô Thị Xuân vay mượn và rồi chiếm đoạt số tiền hơn 12,5 tỷ đồng của nhiều người. Trong ảnh: Đối tượng Xuân tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an nhân dân) Đường dây “logo xe vua”: Hối lộ tiền tỷ nhưng chưa tìm được người nhận: Theo đó, đường dây mua bán “logo xe vua" bảo kê xe quá tải do Thới cầm đầu hoạt động từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015 đã bán cho 15.000 lượt xe, thu lời bất chính gần 23 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thới khai nhận đã đưa hối lộ cho 62 cán bộ của đội, trạm trong lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM. Cơ quan điều tra đã triệu tập và lấy lời khai của 62 cán bộ, chiến sĩ nêu trên tuy nhiên những người này không thừa nhận hành vi. Trong ảnh xe “vua” lộng hành trên các tuyến đường tuy nhiên không bị xử phạt. (Ảnh Dân trí) Lợi dụng vợ "nằm ổ", chồng cưỡng bức con gái riêng của vợ nhiều lần: Ngày 25/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tuấn (36 tuổi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, từ cuối năm 2017, vợ sau là chị Phạm Thị S. (45 tuổi) sinh em bé. Thời gian này, Tuấn nhiều lần nhậu sau, nên đe doạ cháu H (10 tuổi) để cho mình quan hệ tình dục. Trong ảnh đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an nhân dân) Hai nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn sa lưới: Chiều 24/3, Đại tá Lê Hồng Thủy- trưởng công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết đã phối hợp với công an huyện Sa Thầy bắt được hai đối tượng gây ra vụ cướp giật xảy ra đêm 21/3 tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà. Trước đó, 2 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại đường Hồ Chí Minh lấy đi 01 túi xách trong đó có số tiền gần 10 triệu đồng, 2 điện thoại và một số giấy tờ tùy thân. Trong ảnh 2 đối tươgj A Thao và A Líp. (Ảnh Tiền phong)./.