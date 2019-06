Nóng 24h: Rúng động vụ chiến sĩ biên phòng tự sát sau khi bắn 3 người

5. Khởi tố kẻ đánh, tát vào mặt nữ điều dưỡng ngay tại phòng cấp cứu: Ngày 15/6, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nam (33 tuổi, trú TP Hà Nội) về tội “gây rối trật tự công cộng”. Theo kết quả điều tra, đêm 29/5, bạn của Nguyễn Hoài Nam bị tai nạn giao thông được đưa tới Bệnh viện đa khoa Đô Lương để chữa trị. Tại phòng cấp cứu, trong khi điều dưỡng Nguyễn Thu Trang đang làm thủ tục tiếp nhận người vừa bị tai nạn thì bị Nam có hành vi chửi, tát vào mặt, đá ngã chị Trang. Ảnh: BVĐK huyện Đô Lương - nơi xảy ra sự việc./.