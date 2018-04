Nóng 24h: Thêm một cựu tướng Công an bị khởi tố

1. Ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị khởi tố. Ông Vĩnh bị Cơ quan điều tra xác định liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỉ có bàn tay "bảo kê" của các cán bộ ngành công an. Trong ảnh là ông Phan Văn Vĩnh tại một hội nghị khi còn đương chức. 2. Liên quan vụ hai nhóm người truy sát nhau bằng hung khí giữa ban ngày tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sáng 6/4, đối tượng được cho cầm đầu gây ra vụ việc Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), tạm trú ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn Trạch đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Trong ảnh là diễn biến vụ việc được camera gần đó ghi lại. 3. Sáng 6/4, bảo vệ Nông trường cao su Thái Hiệp (thuộc xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai) phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới mái hiên kho của nông trường nên trình báo cơ quan chức năng. Trong ảnh là cảnh nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Minh Anh). 4. Nhiều thanh niên mang súng, ma túy trong xe taxi. Tối 5/4, Công an tỉnh Kon Tum lập chốt trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Ngô Mây, TP Kon Tum. Kiểm tra hai chiếc taxi, họ phát hiện hành khách Nguyễn Bá Đôn (31 tuổi) giấu trong người hai gói ma túy đá, trọng lượng 100g. Trong ảnh là đối tượng Đôn (trái) và Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh:Vnexpress). 5. Bất ngờ lời khai của kẻ chủ mưu cướp ngân hàng ở TPHCM. Kẻ chủ mưu khai đã lên kế hoạch khá kỹ trước khi đi cướp ngân hàng. Khải và "đàn em" thống nhất cứ đi trên đường gặp ngân hàng nào vắng thì cướp. Trong ảnh là đối tượng Khải tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp). 6. Bộ Tư pháp: Khó khăn thu hồi hơn 600 tỷ đồng từ ông Đinh La Thăng? Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc không áp dụng biện pháp khẩn cấp như kê biên, phong tỏa tài sản thì sẽ gây rất khó khăn trong việc thu hồi tài sản. Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) phát biểu tại cuộc họp báo. 7. Giả làm khách đến giao dịch tại các cơ quan, công sở để trộm cắp. Ban ngày, Mạnh giả làm khách đến giao dịch tại các cơ quan, công sở hoặc lượn lờ ở các nhà dân ven đường rồi thăm dò nơi để két, tủ, tiền, vàng, xe máy. Trong ảnh là đối tượng Hà Đức Mạnh và tang vật một số vụ trộm cắp. (Ảnh: Báo Công an nhân dân). 8. Khởi tố 4 anh em ruột chống người thi hành công vụ ở Tiền Giang. Khi lực lượng chức năng đến đo mức độ tiếng ồn do hát karaoke di động thì bị 4 anh em ông Huỳnh Ngô Thanh Tuyến chửi bới và đánh gây thương tích. Trong ảnh là UBND xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, địa phương xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)