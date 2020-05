Nóng 24h: Việc kết án tử hình Hồ Duy Hải là có căn cứ

5. Bắt nhóm đối tượng ẩu đả trong quán Karaoke, hành hung công an: Trong lúc hát karaoke tạiquán Karaoke ND trên đường Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, 2 nhóm đối tại đây đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Thấy vậy, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1 vào can ngăn thì bị tấn công. Các thanh niên trong nhóm này đấm đá cán bộ Công an. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai uống rượu say, không kiềm chế được bản thân nên dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ. Trong ảnh: Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)./.