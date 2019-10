Nóng 24h: Xử lý nghiêm Công ty CP kinh doanh nước sạch sông Đà

3. Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm: Liên quan đến vụ việc này, sáng 15/10 Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo chủ nhiệm của cháu L. là Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Thủy được tại ngoại. Trong ảnh: Bị can Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An ninh thủ đô).