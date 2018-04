Nóng 24h:Lộ diện nghi can sát hại người phụ nữ bán thịt heo ở Trà Vinh

Vụ giết người phụ nữ bán thịt heo: Qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được đối tượng gây ra vụ án là Kim Thành Hưng, đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái. Trong ảnh: Nghi can Kim Thành Hưng (Ảnh: Công an cung cấp) Như đã đưa tin, khoảng 7h sáng 23/3, người dân địa phương phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi, sống một mình tại căn nhà số 385 nằm cặp Quốc lộ 53, ngụ khóm 30-4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp (Ảnh: GD&TĐ) Qua điều tra ban đầu, chiếc xe SH nạn nhân thường sử dụng không tìm thấy, nghi bị kẻ cướp lấy đi. Được biết, bà Đào sống một mình, nhà ở cặp quốc lộ 53, hiện 2 người con của bà đang đi làm ăn ở tỉnh Bình Dương ít khi về. Trong ảnh, hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an nhân dân) Vụ giết chủ nợ rồi phi tang xác ở Lâm Đồng: Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất hồ sơ điều tra để đề nghị truy tố đối với Trần Quốc Vũ về tội Giết người và Cướp tài sản. Trong ảnh, đối tượng Vũ được đưa đến hiện trường nơi phi tang xác nạn nhân để dựng lại vụ án. Trước đó, ngày 23/1, Võ Thành Tuấn đến nhà Vũ để lấy số tiền nợ 15 triệu đồng cho Vũ mượn trước đó. Sau khi gặp Vũ, giữa anh Tuấn và Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Vũ dùng dao đâm chết anh Tuấn, sau đó bỏ xác nạn nhân vào bao tải, chở đến rẫy cà phê của gia đình ở xã Tam Bố, huyện Di Linh (cách hiện trường gần 30km). Trong ảnh, đưa nghi phạm về nhà để thực nghiệm lại việc sát hại nạn nhân (Ảnh: Công an TPHCM) Xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga: Chiều 13/4, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng. Tiếp tục trình bày các luận điểm cho rằng bản thân không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nga đề nghị cho bị cáo không quá 90 ngày giải quyết với tất cả khách hàng, chứng minh với UBND TP Hà Nội về việc đảm bảo quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp tại dự án B5 Cầu Diễn. Trong ảnh: Bị cáo Châu Thị Thu Nga tại tòa. Nhóm bán logo xe “vua” khai hối lộ CSGT, TTGT gần chục tỉ đồng: Theo kế hoạch, ngày 19 và 20/4 tới, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử băng nhóm in và bán logo xe "vua". Trước đó, tại CQĐT, các bị cáo khai đã đưa hối lộ gần chục tỉ đồng cho 62 cán bộ CSGT và 18 cán bộ TTGT ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Cụ bà 73 tuổi cắt tay chân hàng xóm đến tử vong: Ngày 13/4, trao đổi với phóng viên, ông Lại Văn Đông - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1945, trú tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Thị Nga tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Dân trí) Mở rộng chuyên án phá đường dây cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp: Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi. Theo đó, các đối tượng này lợi dụng người rơi vào hoàn cảnh khó khăn cho vay với lãi suất từ 15-90%/tháng. Khi người vay đã trả hết gốc lẫn lãi vẫn bị các đối tượng yêu cầu yêu cầu đưa tiền và dùng vũ lực để uy hiếp. Nhiều người đã bị các đối tượng đến tận nhà, trường học, dọa “chặt chân, chặt tay, đâm nát mặt”. Trong ảnh một đối tượng trong đường dây bị bắt. (Ảnh: Dân trí) Bị bạn thân đâm tử vong vì chiếc điện thoại mua trả góp: Nạn nhân là là anh Trần Xuân Ch. (SN 1983, trú cùng thị xã Sơn Tây. Trước đó, do có quan hệ thân thiết nên anh Ch. nhờ Quang đứng tên mua điện thoại di động trả góp và được Quang đồng ý. Đến chiều 23/8/2017, sau nhiều lần đòi nợ Ch, không trả, bực tức Quang dùng dao nhọn đâm vào ngực bạn, khiến anh Ch. tử vong. Trong ảnh, đối tượng Quang tại tòa. (Ảnh: Lê Tùng)