Nữ giúp việc hành hạ cụ bà ở Hà Nội bị tuyên phạt 24 tháng tù

HĐXX nhận định, tại phiên tòa hôm nay bị cáo ban đầu còn loanh quanh chưa khai nhận hành vi phạm tội. Nhưng sau khi HĐXX phân tích bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Trương Thị Bắc tại phiên tòa.

Theo bản án, bị cáo đã đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình đối với bị hại là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự vệ. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện... Do đó, việc truy tố và xét xử đối với bị cáo là cần thiết nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Hành vi của bị cáo đã gây thương tích 4% cho bị hại nhưng do đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nên bị cáo không bị truy tố, xét xử về tội này.

Tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo có trình độ nhận thức hạn chế do không biết chữ. Hoàn cảnh gia đình vợ chồng bị cáo ly hôn. Bị cáo là người trực tiếp nuôi con. Gia đình bị cáo có công với Nhà nước nên HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Với các tình tiết trên, HĐXX phiên sơ thẩm quyết định tuyên phạt Trương Thị Bắc mức án 24 tháng tù về tội "Hành hạ người khác".

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11/2025, bà Hoàng Thị N (sinh năm 1944) bị đột quỵ và được điều trị tại bệnh viện. Khi đó, con trai bà (anh Nguyễn Chính C, sinh năm 1980) thuê Bắc hỗ trợ chăm sóc mẹ vào ban ngày.

Đầu tháng 12/2025, sau khi bà N. ra viện, gia đình đưa về ở tại tầng một của căn nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội. Do bà N. già yếu và bệnh tật, không thể tự phục vụ, gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc.

Bắc ở nhà với bà N. Hằng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà cụ, tiền công được trả là 11 triệu đồng/tháng.

Thời gian đầu, con cháu bà N. đến thăm và không phát hiện bà N. có biểu hiện bất thường, bà N. không phàn nàn gì. Tối 1/1, anh C. đến thăm mẹ và thấy phần tai, mắt bên phải của bà cụ bị thâm tím, tụ máu, phần trán đỏ và sưng. Anh C. kiểm tra camera an ninh của gia đình phát hiện, Bắc có hành vi hành hạ bà N. trong nhiều ngày.