Con rể dùng dao tấn công mẹ vợ và vợ rồi bỏ trốn

Thứ Năm, 14:49, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng vừa xảy ra ở Đồng Nai khi người đàn ông dùng dao tấn công mẹ vợ và vợ rồi bỏ trốn. Đối tượng đã ra đầu thú sau hơn 1 ngày bị truy xét.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 10/5, tại nhà ông P.V.B (SN 1963, ngụ khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, TP Đồng Nai - trước là TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Huỳnh Hoàng Anh (SN 1986, con rể ông B) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ là bà H.T.B.L (SN 1966).

con re dung dao tan cong me vo va vo roi bo tron hinh anh 1
Đối tượng Huỳnh Hoàng Anh (bên trái) 

Trong cơn nóng giận, Hoàng Anh đã lấy con dao rựa có sẵn trong nhà chém mạnh vào vùng đầu bà L. Thấy mẹ bị tấn công, chị P.K.N (SN 1986, vợ của đối tượng) lập tức lao vào can ngăn nhưng cũng bị chồng vung dao chém trúng đầu gây thương tích nặng.

Bị bà L chống trả và đẩy ngã làm rơi hung khí, đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Phước đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai khẩn trương khoanh vùng, tổ chức truy bắt đối tượng. Hai nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời, đến nay, sức khỏe của cả hai dần ổn định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với việc vận động gia đình, đến khoảng 15h30 ngày 12/5, lực lượng chức năng đã vận động thành công Huỳnh Hoàng Anh ra đầu thú sau hơn một ngày lẩn trốn.

Vụ việc đang được Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai cố ý gây thương tích chém mẹ vợ
Tin liên quan

Nghi án chồng sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn
VOV.VN - Vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị làm một phụ nữ tử vong, nghi phạm được cho là chồng cũ của nạn nhân.

Thảm án chồng sát hại vợ con và tấn công người thân ở Tây Ninh
VOV.VN - Cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ 60 tuổi ở Quảng Trị
VOV.VN - Sau khi bắt giữ kẻ sát hại người phụ nữ 60 tuổi ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, cơ quan công an bước đầu xác định được nguyên nhân vụ án mạng.

