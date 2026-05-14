Con rể dùng dao tấn công mẹ vợ và vợ rồi bỏ trốn

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 10/5, tại nhà ông P.V.B (SN 1963, ngụ khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, TP Đồng Nai - trước là TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Huỳnh Hoàng Anh (SN 1986, con rể ông B) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ là bà H.T.B.L (SN 1966).

Đối tượng Huỳnh Hoàng Anh (bên trái)

Trong cơn nóng giận, Hoàng Anh đã lấy con dao rựa có sẵn trong nhà chém mạnh vào vùng đầu bà L. Thấy mẹ bị tấn công, chị P.K.N (SN 1986, vợ của đối tượng) lập tức lao vào can ngăn nhưng cũng bị chồng vung dao chém trúng đầu gây thương tích nặng.

Bị bà L chống trả và đẩy ngã làm rơi hung khí, đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Phước đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai khẩn trương khoanh vùng, tổ chức truy bắt đối tượng. Hai nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời, đến nay, sức khỏe của cả hai dần ổn định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với việc vận động gia đình, đến khoảng 15h30 ngày 12/5, lực lượng chức năng đã vận động thành công Huỳnh Hoàng Anh ra đầu thú sau hơn một ngày lẩn trốn.

Vụ việc đang được Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.