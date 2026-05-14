Nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội hầu tòa

Sáng 14/5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979). Bị cáo Bắc là nữ giúp việc có hành vi bạo hành cụ bà 82 tuổi gây bức xúc dư luận, dù được gia đình nạn nhân thuê để chăm sóc cụ bà.

Trương Thị Bắc (SN 1979, Thanh Hóa) bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự. Khoảng 8h10', ngày 14/5, Bắc được lực lượng chức năng dẫn giải đến TAND Khu vực 3 - TP Hà Nội để phục vụ công tác xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11/2025, bà Hoàng Thị N (sinh năm 1944) bị đột quỵ và được điều trị tại bệnh viện. Khi đó, con trai bà (anh Nguyễn Chính C, sinh năm 1980) thuê Bắc hỗ trợ chăm sóc mẹ vào ban ngày.

Đầu tháng 12/2025, sau khi bà N. ra viện, gia đình đưa về ở tại tầng một của căn nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội. Do bà N. già yếu và bệnh tật, không thể tự phục vụ, gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc.

Bắc ở nhà với bà N. Hằng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà cụ, tiền công được trả là 11 triệu đồng/tháng.

Thời gian đầu, con cháu bà N. đến thăm và không phát hiện bà N. có biểu hiện bất thường, bà N. không phàn nàn gì. Tối 1/1, anh C. đến thăm mẹ và thấy phần tai, mắt bên phải của bà cụ bị thâm tím, tụ máu, phần trán đỏ và sưng. Anh C. kiểm tra camera an ninh của gia đình phát hiện, Bắc có hành vi hành hạ bà N. trong nhiều ngày.

Hình ảnh Trương Thị Bắc (áo xanh) tát cụ bà.

Tại cơ quan công an, Bắc khai nhận hành vi phạm tội. Kết luận giám định của cơ quan chức năng cho thấy, tỷ lệ tổn thương của bà N. là 4%.