中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội hầu tòa

Thứ Năm, 10:35, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù được thuê chăm sóc cụ bà 82 tuổi với giá 11 triệu đồng/tháng, nhưng bị cáo Trương Thị Bắc đã có nhiều hành vi như tát, đánh, giật tóc, ấn đầu... cụ bà.

Sáng 14/5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979). Bị cáo Bắc là nữ giúp việc có hành vi bạo hành cụ bà 82 tuổi gây bức xúc dư luận, dù được gia đình nạn nhân thuê để chăm sóc cụ bà.

Trương Thị Bắc (SN 1979, Thanh Hóa) bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự. Khoảng 8h10', ngày 14/5, Bắc được lực lượng chức năng dẫn giải đến TAND Khu vực 3 - TP Hà Nội để phục vụ công tác xét xử.

nu giup viec hanh ha cu ba 82 tuoi o ha noi hau toa hinh anh 1
Dẫn giải Trương Thị Bắc hầu tòa

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11/2025, bà Hoàng Thị N (sinh năm 1944) bị đột quỵ và được điều trị tại bệnh viện. Khi đó, con trai bà (anh Nguyễn Chính C, sinh năm 1980) thuê Bắc hỗ trợ chăm sóc mẹ vào ban ngày.

Đầu tháng 12/2025, sau khi bà N. ra viện, gia đình đưa về ở tại tầng một của căn nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội. Do bà N. già yếu và bệnh tật, không thể tự phục vụ, gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc.

Bắc ở nhà với bà N. Hằng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà cụ, tiền công được trả là 11 triệu đồng/tháng.

Thời gian đầu, con cháu bà N. đến thăm và không phát hiện bà N. có biểu hiện bất thường, bà N. không phàn nàn gì. Tối 1/1, anh C. đến thăm mẹ và thấy phần tai, mắt bên phải của bà cụ bị thâm tím, tụ máu, phần trán đỏ và sưng. Anh C. kiểm tra camera an ninh của gia đình phát hiện, Bắc có hành vi hành hạ bà N. trong nhiều ngày.

nu giup viec hanh ha cu ba 82 tuoi o ha noi hau toa hinh anh 2
Hình ảnh Trương Thị Bắc (áo xanh) tát cụ bà.

Tại cơ quan công an, Bắc khai nhận hành vi phạm tội. Kết luận giám định của cơ quan chức năng cho thấy, tỷ lệ tổn thương của bà N. là 4%. 

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: giúp việc hành hạ cụ bà xét xử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng 24h: Bạn gái Bùi Đình Khánh đặt xe taxi giúp đối tượng bỏ trốn
Nóng 24h: Bạn gái Bùi Đình Khánh đặt xe taxi giúp đối tượng bỏ trốn

VOV.VN - Triệu Thị Hoài Thương biết bạn trai là Bùi Đình Khánh thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm lái xe taxi để đón Khánh.

Nóng 24h: Bạn gái Bùi Đình Khánh đặt xe taxi giúp đối tượng bỏ trốn

Nóng 24h: Bạn gái Bùi Đình Khánh đặt xe taxi giúp đối tượng bỏ trốn

VOV.VN - Triệu Thị Hoài Thương biết bạn trai là Bùi Đình Khánh thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm lái xe taxi để đón Khánh.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Mai Hoàng (sinh 1991, phường Hóa Châu, thành phố Huế) để điều tra về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Mai Hoàng (sinh 1991, phường Hóa Châu, thành phố Huế) để điều tra về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Điều tra vụ người đàn ông hành hung một cô gái ôm con nhỏ tại Hà Nội
Điều tra vụ người đàn ông hành hung một cô gái ôm con nhỏ tại Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông hành hung tới tấp cô gái đang bế con nhỏ. Sự xảy ra tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội.

Điều tra vụ người đàn ông hành hung một cô gái ôm con nhỏ tại Hà Nội

Điều tra vụ người đàn ông hành hung một cô gái ôm con nhỏ tại Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông hành hung tới tấp cô gái đang bế con nhỏ. Sự xảy ra tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật