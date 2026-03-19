Nữ sinh viên bị lừa 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an

Thứ Năm, 11:31, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đối tượng yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh tài chính”, đồng thời dụ chị nói dối gia đình cần tiền đi du học. Tin lời, chị N. đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Ngày 19/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội mới tiếp nhận trình báo của một nữ sinh viên về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Theo Công an TP. Hà Nội, vào ngày ngày 11/3/2026, chị N. (SN 2006; trú tại: Hà Nội) có nhận cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, đe dọa chị có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia.

nu sinh vien bi lua 800 trieu dong khi nghe cuoc goi gia danh cong an hinh anh 1
Hình minh họa.

Đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền để chứng minh nguồn tài chính, đồng thời hướng dẫn chị nói dối gia đình cần tiền đi du học để bố mẹ chuyển tiền cho. Sau đó, chị N đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Qua đây, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

PV/VOV.VN
Tag: lừa đảo lừa đảo qua điện thoại giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an TP. Hà Nội
Tin liên quan

Bóc gỡ “đế chế” lừa đảo 5.300 tỷ của Mr. Pips: Dấu ấn lặng thầm của trinh sát trẻ
Bóc gỡ “đế chế” lừa đảo 5.300 tỷ của Mr. Pips: Dấu ấn lặng thầm của trinh sát trẻ

VOV.VN - Từ những dấu hiệu nhỏ, lực lượng Công an TP Hà Nội đã bóc gỡ đường dây lừa đảo ngoại hối hơn 5.300 tỷ đồng. Phía sau chiến công là hành trình bền bỉ của những trinh sát, trong đó có Đại uý Nguyễn Hữu Dũng.

Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 10 triệu đồng
Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 10 triệu đồng

VOV.VN - Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng sau khi nhận tiền đặt cọc rồi ngắt liên lạc với người bị hại.

Mạo danh cơ sở khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Mạo danh cơ sở khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Một hộ kinh doanh quảng cáo là cơ sở khám chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

