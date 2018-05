Ông Đinh La Thăng: Từ Ủy viên Bộ Chính trị đến bị ngồi tù, khai trừ ra khỏi Đảng

Trong ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 7 vào ngày 9/5, Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Trong ảnh: Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa sơ thẩm thứ hai. (Ảnh: TTXVN) Tại kỳ họp 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 23/4, cơ quan này đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy và đình chỉ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương). (ảnh: TTXVN) Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ các bản án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng.(ảnh: KT) Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 2 bản án tù giam là 13 năm và 18 năm trong 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN, PVC liên quan dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và mất 800 tỷ đồng góp vốn vào Oceanbank. Đồng thời ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm bồi thường 600 tỷ đồng vì là người phải chịu trách nhiệm chính. (ảnh: TTXVN) Trong 2 vụ án này, bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (ảnh: Tuổi trẻ) Ông Đinh La Thăng sinh năm 1960 tại Nam Định. (ảnh: Minh Hạnh- Hà Khánh) Học vị: Tiến sỹ; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa: X, XI, XII, XIII Từ năm 1983-1988, ông Đinh La Thăng công tác tại Công ty Cung ứng vật tư thuộc Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà, là Kế toán viên, Phó kế toán trưởng, Kế toán trưởng công ty, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn,Bí thư Đoàn thanh niên Công ty. (ảnh: Infonet) Từ năm 1989 đến 1994,ông Đinh La Thăng: Phó kế toán trưởng, Kế toán trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà, Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng. (ảnh: PLO) Từ 1995-3/2001: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Sông Đà; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ 1995-3/2001: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Sông Đà; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (ảnh: Dân Việt) Từ tháng 4/2001 đến 10/2003: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Đại biểu Quốc hội Khóa XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Từ tháng 11/2003-12/2005: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa thiên – Huế. Đại biểu Quốc hội Khóa XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. (ảnh: Infonet) 1/2006-12/2008: Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khóa XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. (ảnh: Infonet) Từ tháng 12/2008: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. (ảnh: Soha) Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. (ảnh: Tuổi trẻ) Chiều 5/2/2016, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Theo đó,ông Đinh La Thăng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: Vietnamnet) Ngày 7/5/2017, Ban Chấp hành trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị khóa XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết trên 90%. (ảnh: Tuổi trẻ) Ngày 10/5/2017, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015- 2020 nhận quyết định thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, được điều chuyển về làm Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương. Trong ảnh: Ông Đinh La Thăng tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự ngày 10/5/2017 (ảnh: Minh Hạnh- Hà Khánh) Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định ngày 9/5/2017: Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015- 2020 thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, được điều chuyển về làm Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương. (ảnh: Minh Hạnh- Hà Khánh) Chiều 8/12/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên bất thường, thông qua 2 nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt, về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau này là Hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). (ảnh: zing.vn) Theo đó, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV, liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan Công an đang điều tra. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Đinh La Thăng. (ảnh: Minh Hạnh- Hà Khánh) Tháng 12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra 2 vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh La Thăng: (1) Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự); lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 Bộ luật Hình sự), gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Oceanbank); (2) Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 (ảnh: giaoduc.net) Ngày 8/12/2017, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương) đối với ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ ngày 8/12/2017 theo Quyết định khởi tố bị can số 522/C46, ngày 08/12/2017 và Lệnh bắt tạm giam số 134/C46, ngày 08/12/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Thời hạn đình chỉ được tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có). (ảnh: Infonet)

