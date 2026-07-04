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Phá đường dây cá độ bóng đá World Cup giao dịch hơn 20 tỷ đồng chỉ trong một tháng

Thứ Bảy, 15:36, 04/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng sức hút của Vòng chung kết World Cup 2026 để tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet với số lượng người tham gia lớn. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu danh tính, phân cấp tài khoản nhiều tầng, hoạt động khép kín để đối phó với cơ quan chức năng.

Sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các xã, phường đồng loạt triển khai 08 tổ công tác, tiến hành bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.

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 Đối tượng Trần Trung Việt được xác định cầm đầu đương dây.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Trung Việt (sinh năm 1980, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu đường dây. Việt nhận tài khoản tổng (Master), sau đó chia thành 4 tài khoản đại lý cấp 2 (Agent) rồi giao cho các đối tượng Trần Quốc Quang (sinh năm 1975, trú phường Sơn Trà), Trần Quốc Hưng (sinh năm 1980, trú phường Hòa Cường), Nguyễn Đăng Hoàng Linh (sinh năm 1973, trú phường Hải Châu) quản lý, tổ chức cho người khác đánh bạc; riêng Việt trực tiếp quản lý một tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Từ các tài khoản đại lý, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ thành 16 tài khoản người chơi (member) để giao cho nhiều con bạc tham gia cá cược các trận đấu thuộc World Cup 2026.

Theo tài liệu điều tra, chỉ trong thời gian từ 1/6 đến 2/7/2026, hệ thống này đã ghi nhận lượng tiền cá cược hơn 1 triệu USD quy ước (đơn vị sử dụng trong hệ thống cá cược) với tỷ lệ quy đổi do các đối tượng tự thỏa thuận từ 15.000-50.000 đồng/USD, tương ứng tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

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Các đối tượng liên quan trong chuyên án bị tạm giữ để điều tra.

Quá trình khám xét, đấu tranh, lực lượng Công an đã thu giữ, trích xuất gần 12.000 trang dữ liệu điện tử, phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề nghị tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Trần Trung Việt về hành vi Tổ chức đánh bạc; Trần Quốc Quang, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Bá Vương (sinh năm 1983, trú phường Hải Châu) và Lê Văn Ba (sinh năm 1970, trú phường Cẩm Lệ) về hành vi Đánh bạc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Linh, đồng thời triệu tập những người có liên quan, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm toàn bộ các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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Các đối tượng liên quan trong chuyên án bị tạm giữ để điều tra.

Qua vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc cá độ bóng đá dưới mọi hình thức; đồng thời tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để lực lượng Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. 

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
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