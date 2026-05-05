Xác minh vụ thu phí gửi xe “cao bất thường” tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh

Vừa qua trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi tại khu vực trông giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2. Nội dung clip cho thấy một người dân phản ứng gay gắt khi cho rằng nhân viên thu phí gửi xe cao hơn mức quy định. Sau khi bị chất vấn, nhân viên này thừa nhận có sự “nhầm lẫn” và hoàn trả lại tiền thừa.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và nỗ lực xây dựng môi trường y tế văn minh của bệnh viện.

Bảng giá trông giữ xe được niêm yết công khai tại điểm soát vé ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, ngay khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã xác định vụ việc xảy ra tại khu vực kiểm soát vé xe của bệnh viện. Chiều cùng ngày (1/5), Tổ kiểm tra, giám sát dịch vụ thuê ngoài được yêu cầu tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động thu phí. Kết quả cho thấy hệ thống máy tính vẫn vận hành bình thường, hiển thị đầy đủ biển số xe, thời gian vào – ra và mức phí tương ứng.

Tuy nhiên, hai nhân viên xuất hiện trong clip là Nguyễn Văn Thỏa và Nguyễn Hữu Giang không có mặt tại thời điểm kiểm tra do đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Đến sáng 4/5, bệnh viện đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Phương Lan Vy cùng hai nhân viên liên quan, yêu cầu báo cáo giải trình cụ thể.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, trước đây chưa từng xảy ra sự việc tương tự. Tuy vậy, đơn vị xác định cần siết chặt công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn tái diễn các hành vi sai phạm.

“Quan điểm của bệnh viện là xử lý nghiêm, không bao che. Chúng tôi đã yêu cầu Công ty Phương Lan Vy tạm đình chỉ công tác đối với hai nhân viên để làm rõ trách nhiệm. Đồng thời, đề nghị lắp đặt thêm màn hình hiển thị mức phí tại cổng soát vé ô tô, giúp người dân dễ theo dõi; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR nhằm minh bạch hóa hoạt động thu phí”, lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh.

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2

Được biết, hoạt động dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Lan Vy (phường Kinh Bắc) đảm nhận. Theo hợp đồng số 161025/HĐ/BVĐKBN2- PLV, ngày 16/10/2025 được ký kết giữa Bệnh viện và Công ty thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Lan Vy được quyền thực hiện thu giá dịch vụ trông giữ xe và niêm yết mức giá theo đúng quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp nếu Công ty thu phí vượt quá mức thu do cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật; nếu tái phạm quá 3 lần thì phía Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng này có giá trị trong 2 năm, từ tháng 11/2025 - 11/2027. Mỗi tháng, Công ty phải nộp cho Bệnh viện hơn 167 triệu đồng.