Phá thành công Chuyên án NA 126.3, thu giữ 15.200 viên ma túy và 1 bánh heroin

Vào 22h15 ngày 20/7, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An), Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang Lương Văn Thoi (SN 1997, trú bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lương Văn Thoi bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: Quang Bách)

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến với 12.000 viên và 1 bánh heroin.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của Chuyên án NA 126.3, ngày 18/7, tại bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, lực lượng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An do Đồn Biên phòng Na Loi và Phòng Nghiệp vụ đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện, bắt quả tang Xồng Nhìa Xênh (SN 1995, trú bản Huồi Pá, xã Dương, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 16 gói chứa 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Đối tượng Xồng Nhìa Xênh bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: Quang Bách)

Tại cơ quan điều tra, Xồng Nhìa Xênh khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ kiếm lời. Khi vừa đưa số ma túy vào khu vực bản Piêng Pèn thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Qua hai giai đoạn đấu tranh Chuyên án NA 126.3, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp các lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.