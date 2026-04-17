Phải trả nợ thay và lĩnh án tù vì giới thiệu bạn vay tiền của “giang hồ”

Theo cáo trạng, Vũ Quang Chiến và Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”, SN 1958, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) có mối quan hệ quen biết từ lâu. Nguyễn Thị Hạnh là đối tượng “giang hồ”, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Năm 2007, thông qua mối quan hệ xã hội, Chiến quen biết Đỗ Huy Thục (SN 1976, trú tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng). Năm 2015, Thục nói với Chiến về việc muốn vay tiền để mở cửa hàng xăng dầu nên Chiến giới thiệu Thục với Nguyễn Thị Hạnh để hai bên trao đổi làm ăn.

Do Hạnh “Sự” chỉ quen biết Chiến và thông qua bị cáo để biết Thục nên khi Thục vay tiền, Chiến là người đứng ra chịu trách nhiệm về khoản nợ với Hạnh.

Giữa năm 2022, Hạnh thông báo với Chiến là Thục còn nợ Hạnh số tiền khoảng 11 tỷ đồng. Thục cũng xác nhận với Chiến rằng đang nợ Hạnh số tiền trên. Nhưng sau đó, Thục trốn tránh, không gặp Chiến và Hạnh để trả tiền.

Ảnh minh họa.

Sau khi Thục trốn, Chiến là người phải đứng ra chịu trách nhiệm trả số tiền 11 tỷ đồng mà Thục vay của Hạnh. Chiến đã trả cho Hạnh 4 tỷ đồng và còn lại 7 tỷ đồng chưa trả.

Trong số tiền 11 tỷ đồng Hạnh cho Thục vay, ông Đinh Văn Sang (SN 1975, trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) góp 800 triệu đồng. Sau khi biết Chiến đứng ra nhận khoản tiền nợ giữa Thục và Hạnh, ông Sang đã nhiều lần liên hệ để đòi nợ nhưng Chiến không trả.

Do biết Nguyễn Gia Hùng (SN 1982, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) có quen biết với Chiến nên ông Sang nhờ Hùng tìm gặp Chiến để đòi nợ.

Khoảng 12 giờ ngày 15/5/2023, Chiến đang ở quán bia trên phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, Hà Nội) thì Hùng gọi điện hẹn gặp. Sau đó, Hùng thông báo lại cho ông Sang biết và rủ thêm Chu Ngọc Biên (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng.

Khi Hùng và Biên đến nơi, chỉ có một mình Chiến ngồi trên ghế đá trước quán bia, gần lan can hồ Bẩy Gian. Khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, ông Sang xảy ra “to tiếng”, cãi cự với Chiến.

Bất ngờ, Chiến đạp chân vào vùng bụng ông Sang và lấy ra 1 khẩu súng (bắn đạn cao su) bắn 1 phát vào vùng bụng của Biên. Nguyễn Văn Lợi (chủ quán bia) và một đối tượng khác (trong nhóm của Chiến, Lợi) cũng dùng gậy sắt, vật nguy hiểm đập vào đầu, mặt Biên, khiến đối phương gục xuống đường, trước cửa quán bia.

Sau khi gây án, Chiến và Lợi bỏ trốn. Hùng chở Biên đến cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn... Giám định sức khoẻ xác định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Chu Ngọc Biên tại thời điểm giám định là 28%.

Ngày 12/9/2025, Vũ Quang Chiến bị Công an phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) bắt theo Quyết định truy nã. Còn Nguyễn Văn Lợi hiện vẫn bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án liên quan đến Lợi và hành vi của đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý sau.