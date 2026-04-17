中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phải trả nợ thay và lĩnh án tù vì giới thiệu bạn vay tiền của “giang hồ”

Thứ Sáu, 16:06, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 17/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Quang Chiến (SN 1972, trú tại phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Vũ Quang Chiến và Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”, SN 1958, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) có mối quan hệ quen biết từ lâu. Nguyễn Thị Hạnh là đối tượng “giang hồ”, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Năm 2007, thông qua mối quan hệ xã hội, Chiến quen biết Đỗ Huy Thục (SN 1976, trú tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng). Năm 2015, Thục nói với Chiến về việc muốn vay tiền để mở cửa hàng xăng dầu nên Chiến giới thiệu Thục với Nguyễn Thị Hạnh để hai bên trao đổi làm ăn.

Do Hạnh “Sự” chỉ quen biết Chiến và thông qua bị cáo để biết Thục nên khi Thục vay tiền, Chiến là người đứng ra chịu trách nhiệm về khoản nợ với Hạnh.

Giữa năm 2022, Hạnh thông báo với Chiến là Thục còn nợ Hạnh số tiền khoảng 11 tỷ đồng. Thục cũng xác nhận với Chiến rằng đang nợ Hạnh số tiền trên. Nhưng sau đó, Thục trốn tránh, không gặp Chiến và Hạnh để trả tiền.

Ảnh minh họa.

Sau khi Thục trốn, Chiến là người phải đứng ra chịu trách nhiệm trả số tiền 11 tỷ đồng mà Thục vay của Hạnh. Chiến đã trả cho Hạnh 4 tỷ đồng và còn lại 7 tỷ đồng chưa trả.

Trong số tiền 11 tỷ đồng Hạnh cho Thục vay, ông Đinh Văn Sang (SN 1975, trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) góp 800 triệu đồng. Sau khi biết Chiến đứng ra nhận khoản tiền nợ giữa Thục và Hạnh, ông Sang đã nhiều lần liên hệ để đòi nợ nhưng Chiến không trả.

Do biết Nguyễn Gia Hùng (SN 1982, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) có quen biết với Chiến nên ông Sang nhờ Hùng tìm gặp Chiến để đòi nợ.

Khoảng 12 giờ ngày 15/5/2023, Chiến đang ở quán bia trên phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, Hà Nội) thì Hùng gọi điện hẹn gặp. Sau đó, Hùng thông báo lại cho ông Sang biết và rủ thêm Chu Ngọc Biên (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng.

Khi Hùng và Biên đến nơi, chỉ có một mình Chiến ngồi trên ghế đá trước quán bia, gần lan can hồ Bẩy Gian. Khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, ông Sang xảy ra “to tiếng”, cãi cự với Chiến.

Bất ngờ, Chiến đạp chân vào vùng bụng ông Sang và lấy ra 1 khẩu súng (bắn đạn cao su) bắn 1 phát vào vùng bụng của Biên. Nguyễn Văn Lợi (chủ quán bia) và một đối tượng khác (trong nhóm của Chiến, Lợi) cũng dùng gậy sắt, vật nguy hiểm đập vào đầu, mặt Biên, khiến đối phương gục xuống đường, trước cửa quán bia.

Sau khi gây án, Chiến và Lợi bỏ trốn. Hùng chở Biên đến cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn... Giám định sức khoẻ xác định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Chu Ngọc Biên tại thời điểm giám định là 28%.

Ngày 12/9/2025, Vũ Quang Chiến bị Công an phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) bắt theo Quyết định truy nã. Còn Nguyễn Văn Lợi hiện vẫn bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án liên quan đến Lợi và hành vi của đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Theo Minh Long/An ninh Thủ đô
Tag: Vay nợ giết người xét xử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tạm giữ nam thanh niên cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ"
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Trung Đức (SN 1996, trú tại phường Đông Triều) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mâu thuẫn trên Facebook, 8 người hẹn đánh nhau tại quán cà phê

VOV.VN - Từ tranh cãi trên Facebook, 8 người tại TP.HCM hẹn gặp "giải quyết" mâu thuẫn, dẫn đến xô xát tại quán cà phê.

Cầm kiếm truy đuổi, dàn cảnh cướp xe tại Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng cho hay, các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi cướp xe và sử dụng trái phép vũ khí trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật