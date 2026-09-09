Phạt 12,5 triệu đồng người đăng thông tin sai, xúc phạm uy tín công an xã

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Vui China” đăng tải bình luận công khai có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an xã Tân Lĩnh dưới bài viết biểu dương việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ công an xã trong việc trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình trên địa bàn nhân dịp Quốc khánh 2/9.

C.V.M tại cơ quan Công an

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Lĩnh tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook là C.V.M (SN1996), trú tại xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan Công an, C.V.M. thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của Công an xã Tân Lĩnh trên mạng xã hội. Qua tuyên truyền, giải thích về các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng, C.V.M. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, tự giác gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Công an xã Tân Lĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với C.V.M về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”, với số tiền 12,5 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, C.V.M. còn bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm và đăng tải nội dung đính chính, xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm khi đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Mọi thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.