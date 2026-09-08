Phát hiện xe chở khoảng 1.000 bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Ngày 8/9, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình vũ trang tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện một xe ô tô chở số lượng lớn quần áo trẻ em không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, khi tuần tra trên phố Thanh Vị, khu vực trước cổng Trường Tiểu học Sơn Lộc, phường Tùng Thiện, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29E-557.XX dừng, đỗ dưới lòng đường để vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác bàn giao Lái xe cùng tang vật cho công an địa phương

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 bao tải màu đen chứa số lượng lớn quần áo trẻ em. Người điều khiển phương tiện được xác định là N.A.S., sinh năm 1993, trú tại Sơn Tây, Hà Nội.

Qua kiểm tra và lời khai ban đầu, số hàng hóa trên gồm khoảng 1.000 bộ quần áo trẻ em. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa.

Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao người điều khiển phương tiện cùng toàn bộ 8 bao tải hàng hóa cho Công an phường Tùng Thiện tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguồn gốc số hàng hóa và xử lý theo quy định.