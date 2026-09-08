English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện xe chở khoảng 1.000 bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Thứ Ba, 18:51, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hà Nội phát hiện xe ô tô chở khoảng 1.000 bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc, đồng thời lái xe cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 8/9, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình vũ trang tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện một xe ô tô chở số lượng lớn quần áo trẻ em không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, khi tuần tra trên phố Thanh Vị, khu vực trước cổng Trường Tiểu học Sơn Lộc, phường Tùng Thiện, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29E-557.XX dừng, đỗ dưới lòng đường để vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

phat hien xe cho khoang 1.000 bo quan ao tre em khong ro nguon goc o ha noi hinh anh 1
Tổ công tác bàn giao Lái xe cùng tang vật cho công an địa phương

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 bao tải màu đen chứa số lượng lớn quần áo trẻ em. Người điều khiển phương tiện được xác định là N.A.S., sinh năm 1993, trú tại Sơn Tây, Hà Nội.

Qua kiểm tra và lời khai ban đầu, số hàng hóa trên gồm khoảng 1.000 bộ quần áo trẻ em. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa.

Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao người điều khiển phương tiện cùng toàn bộ 8 bao tải hàng hóa cho Công an phường Tùng Thiện tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguồn gốc số hàng hóa và xử lý theo quy định.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 200 vụ hàng lậu, thực phẩm và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị xử lý ở Bắc Ninh
Gần 200 vụ hàng lậu, thực phẩm và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị xử lý ở Bắc Ninh

VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 200 vụ vi phạm liên quan đến hàng nhập lậu, trong số này, nhiều mặt hàng vi phạm là thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, thuốc lá điện tử

Gần 200 vụ hàng lậu, thực phẩm và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị xử lý ở Bắc Ninh

Gần 200 vụ hàng lậu, thực phẩm và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị xử lý ở Bắc Ninh

VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 200 vụ vi phạm liên quan đến hàng nhập lậu, trong số này, nhiều mặt hàng vi phạm là thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, thuốc lá điện tử

Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 6 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra, xử lý một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại phường Cẩm Lệ.

Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 6 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra, xử lý một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại phường Cẩm Lệ.

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt
Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt

Ngày 26/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt

Ngày 26/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật